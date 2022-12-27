Дмитрий Азаров вручил новогодние подарки детям-сиротам и ребятам, оставшихся без попечения родителей

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с депутатом Государственной Думы Леонидом Симановским в центре «Иволга» поздравили с наступающим Новым годом детей – сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Встреча прошла 26 декабря, в понедельник, сразу после возвращения Главы региона из зоны СВО, где он встречался с бойцами на передовой.

В «Иволге» живут дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 2 до 18 лет. Воспитанники центра помимо учебы дополнительно занимаются музыкой, танцами, творчеством, спортом. В одну из предыдущих встреч с ребятами Глава региона пообещал снова приехать в центр в преддверии Нового года. Тогда ребята попросили Главу региона помочь с ремонтом фасада здания центра и приобретением музыкальных инструментов. Желания детей были исполнены, фасад отремонтирован по эскизам самих воспитанников.

- В этом году благодаря Губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову ремонт сделали. Теперь фасад здания разноцветный, яркий, прекрасный. Дети приехали с летнего отдыха и не узнали свой дом! Были очень рады и благодарны Дмитрию Игоревичу. Наши ребята с удовольствием общаются с Главой региона, а он знаком почти с каждым ребенком», - рассказала директор «Иволги» Анжелика Миронова.

В нынешнем году на новогодней встрече в «Иволге» собрались не только воспитанники этого центра, но и ребята из других учреждений помощи детям. Ребята подготовили творческие номера и, конечно же, получили новогодние подарки. По доброй традиции их вручил Губернатор Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Леонид Симановский, оказывающий поддержку «Иволге» и воспитанникам центра уже не один год.

«Я очень рад вас видеть, рад, что ваш замечательный дом преображается. То, что мы вместе с вами намечали – исполняется. И дом становится еще уютнее, еще красивее. Очень рад, что он хорошеет вместе с вами», - отметил губернатор.

Дмитрий Азаров напомнил ребятам, что в Самарской области реализуется добрая акция «Елка желаний», благодаря которой дети из разных уголков региона обращаются к Деду Морозу, и эти мечты исполняются.

«И я очень рад, что мы тоже можем вас порадовать новогодними подарками. Конечно, я искренне желаю вам крепкого здоровья в новом году, хорошей учебы, любви и взаимопонимания, уважения к вашим замечательным педагогам и наставникам. И, конечно же, я хочу пожелать, чтобы следующий год был счастливым для всех нас. А взрослые люди, наверное, все приложат максимальные усилия для того, чтобы год для самых маленьких, самых юных граждан нашей страны, нашей Самарской области был по-настоящему счастливым. Все, что зависит от нас, мы точно сделаем», - сказал Губернатор.

Леонид Симановский также поздравил детей с наступающим Новым годом: «Пусть ваши желания всегда исполняются. Я считаю, что у вас очень хорошие воспитатели, а «Иволга» - один из самых лучших детских домов в нашей стране. Пусть у вас всегда все было хорошо, а все, что вы будете желать, обязательно сбывалось. Чаще улыбайтесь!»

После творческих выступлений и вручения подарков для ребят организовали чаепитие. Во время общения с Губернатором ребята первым делом спросили Главу региона о его поездке в зону СВО, где он встречался с земляками и передавал им гуманитарную помощь. Губернатор подчеркнул, что если бы не защитники Родины, которые сегодня находятся на передовой, угроза могла бы быть и над Самарской областью:

«Чтобы этого не допустить, наши воины сегодня там защищают нашу Родину, защищают мирное небо над Самарской областью. И, конечно, как и любому человеку, им нужны внимание и поддержка. А в предновогодние дни, когда, все - и взрослые тоже - немножко верят в чудо, конечно, им тоже приятно подарки получать, и подарки эти зачастую специальные. Им важно знать о том, что здесь о них помнят, их поддерживают, за них молятся, знать, что мы вместе и здесь многие люди делают все, чтобы наша победа как можно скорее пришла», - отметил Дмитрий Азаров.

На вопрос одного из воспитанников о том, было ли страшно в зоне СВО, на линии соприкосновения, Дмитрий Азаров признался:

- Страшно не было, потому что понимаешь, что наши парни там каждый день. От них передавалась эта уверенность и этот боевой дух. Посмотрел, как устроились, как выстроена оборона и организован быт. Ведь в поле - вы представьте - это все очень непросто. Там они несут службу, защищают рубежи нашей Родины. Парни наши самарские, парни храбрые - других там нет. Поэтому уверен, что победа будет за нами, - рассказал Губернатор.

Как добавил Глава региона, бойцы передали ему письма - ответы на обращения жителей Самарской области со словами поддержки, которые они получали ранее.

Ребята вместе с Дмитрием Азаровым и Леонидом Симановским обсудили важность поддержки российских военнослужащих – участников СВО. Некоторые ребята рассказали, какую помощь они оказывают защитникам Отечества. Так, 16-ти летний Николай Белоусов учится в тольяттинском колледже искусств имени Р. К. Щедрина, в этом году с большим триумфом выступил в федеральном творческом телешоу «Ты супер!». Он рассказал, что вместе с другими ребятами оказывает помощь российским военным, которые сейчас защищают Родину: «С начала СВО мы подготовили и отправили более 1000 открыток и писем солдатам, собрали 12 посылок с гуманитарной помощью. У нас воспитатель и выпускник нашего тольяттинского детского дома «Единство» участвует в СВО, а другой воспитатель отвозил гуманитарную помощь на Донбасс».

Николай добавил, что воспитанники тольяттинского центра «Единство» чтят историю предков, ухаживают за мемориальными комплексами, выступают в военных госпиталях с поддержкой раненых бойцов, отправляют новогодние письма и открытки детям Донбасса. «Для нашего поколения очень важно, что наш губернатор рассказывает нам о передовой. Он лично туда ездит, а потом рассказывает, чтобы люди понимали, что там на самом деле происходит», - уверен Николай.

Глава региона поблагодарил юных жителей Самарской области за то, что они включились в помощь военнослужащим. Ребята передали Губернатору новые письма самарским бойцам, чтобы Дмитрий Азаров передал их защитникам Отечества во время следующей поездки в зону СВО.

«Помощь, конечно, от жителей Самарской области огромная. Сегодня буквально все включились в поддержку наших бойцов. Уже более 5000 тонн грузов мы отправили – самых разных. И, конечно, бойцы очень благодарны. Они чувствуют нашу поддержку – это очень дорого для них. Они ощущают, что они там не одни», - отметил Губернатор.

Дмитрий Азаров отдельно отметил ту помощь российской армии и российским военнослужащим, которую оказывает Леонид Симановский: «Леонид Яковлевич очень многое делает, чтобы наших бойцов из разных воинских подразделений поддержать. Огромное вам за это спасибо!».

Воспитанники «Иволги» также поблагодарили Леонида Симановского за поддержку центра и ребят. В том числе, благодаря депутату Госдумы они путешествуют и посещают различные города. Обсуждая, куда детям интересно было бы съездить, Дмитрий Азаров предложил ребятам обязательно посетить Санкт-Петербург и Волгоград. Эту идею ребята восприняли с воодушевлением.

Во время встречи ребята рассказали Главе региона о своих занятиях музыкой, танцами, творчеством. Губернатор подчеркнул, что сегодня в Самарской области и в стране создаются условия для самореализации молодежи. Как отметил Дмитрий Азаров, об этом, в том числе, говорилось на недавнем заседании Государственного Совета, посвященного вопросам реализации молодежной политики, которое проводил Президент России Владимир Путин.

«Президент страны, почувствовав энергию молодых и юных граждан страны, поддержал их. Создано всероссийское движение детей и молодежи «Движение первых». Большинство его участников – яркие и энергичные ребята, как вы. Надеюсь, что это движение будет развиваться. Во время подготовки к Госсовету и в самом Госсовете участвовали юные граждане нашей страны. Мы говорили о многих важных вещах, выслушали предложения самых юных граждан. Сейчас у нас есть планы - хотим воссоздать для «Движения первых» Дом молодежи, - рассказал Дмитрий Азаров, - Идей у вас много, и у нас много. Самое главнее, что вместе мы сможем их реализовать. Уверен, объединяя усилия, любая цель достижима. В истории нашего народа и нашего государства так было много раз. Когда все люди объединяются, вся страна объединяется, то любую задачу можем решить, любую цель достичь, любую победу одержать. Так будет и в этот раз».

В ходе чаепития многие дети сообщили Главе региона, что увлекаются различными видами спорта. Губернатор пригласил ребят попробовать свои силы в относительно новом для нашей области виде спорта – керлинге. Во Дворце спорта имени Высоцкого размещен специализированный центр.

В завершении чаепития ребята подарили Дмитрию Азарову свои новогодние подарки - игрушечную миниатюрную елку и поделки, сделанные своими руками.

Фото - Андрей Савельев.