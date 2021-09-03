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Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших во Второй мировой войне

3 сентября 2021 13:44
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Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших во Второй мировой войне

В пятницу, 3 сентября, в России отмечается День Воинской славы – День окончания Второй мировой войны, которая началась в 1939 году нападением фашистской Германии на Польшу. Наша страна была вынуждена вступить в борьбу 22 июня 1941. Самая крупная в истории человечества война продолжалась целых 6 лет. Она принесла неисчислимые разрушения и огромные потери, прежде всего, – человеческие. Свои жизни отдали почти 30 миллионов советских солдат.

В память об их подвиге Губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками, руководством региона и областной столицы возложил цветы к вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» в Самаре.

И сегодня же благодаря проекту «Историческая память» состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь участников Великой Отечественной и Советско-Японских войн, военных комиссаров Куйбышевской области генерал-майоров Степана Борисовича Жестакова и Ивана Макаровича Матюхина.

Они были командирами двух соединений Красной Армии – 106-го и 111-го укрепленных районов первого Дальневосточного фронта. С 9 августа по 3 сентября 1945 года красноармейцы успешно штурмовали крупнейшую в Азии горную крепость Дуннинского укрепрайона 3-й армии Японской империи, уничтожили и пленили его гарнизон.

«Говорят, легко начать войну, но трудно ее закончить. Им это удалось. Проявив мужество, стойкость, заботу о личном составе, следуя зову своего сердца и патриотическому долгу, они поставили точку в этой страшной трагедии – Второй мировой войне. Я рад тому, что на территории Самарской области мы бережно относимся к памяти Героев», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что в регионе каждый год открывают новые имена защитников Отечества, возвращая память и славу о них. Ведется большая работа по восстановлению памятников и мемориалов. Дмитрий Азаров поблагодарил инициаторов этой акции: «Проект «Историческая память» сегодня является стержнем патриотической работы. И в Самарской области он имеет наибольший размах». Отдельные слова признательности он выразил юнармейцам и волонтерам Победы, которые ухаживают за могилами Героев, восстанавливают памятники.

Подобные акции по увековечиванию памяти Героев последнего боя сегодня прошли в 10 российских регионах. Свое обращение к участникам торжественных мероприятий направил Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Ценой неимоверных усилий и героизма народа СССР одержал Победу в Великой Отечественной войне, а затем, верный союзническому долгу, вступил в битву с милитаристской Японией, – отметил Министр в своем обращении. – Народы Советского Союза и Китая поддерживали друг друга в суровых военных условиях, сражались плечом к плечу против фашизма и милитаризма во имя защиты мира и прогресса, отстаивая человеческое достоинство и свободу».

Сергей Лавров добавил, что ценой огромных человеческих потерь была заложена прочная основа для развития отношений между Россией и Китаем. «Уверен, что передающиеся из поколения в поколение дружба и твердая взаимная поддержка будут способствовать дальнейшему динамичному развитию отношений двух государств и укреплению международного мира и стабильности», – сказал глава МИД РФ.

Мемориальная доска в честь двух заслуженных военачальников появилась В Самаре на фасаде дома по ул. Красноармейская, 62, где они жили после окончания войны.

«Так случилось, что генерал-майоры Жестаков и Матюхин после войны приехали работать в Самарскую область (Куйбышев). Поочередно они стали военными комиссарами нашего региона. И символично, что они жили в одном доме. Сегодня, открывая посвященную им мемориальную доску, мы хотели бы, чтобы жители и гости нашего региона никогда не забывали о том, какие замечательные люди жили в Самаре, какие имена на века вписаны в историю Самарского края и нашей большой страны, – подчеркнул депутат Государственной думы России, куратор проекта «Историческая память» Александр Хинштейн. – Отдельные слова благодарности хочу сказать Губернатору Дмитрию Игоречиву Азарову и главе города Елене Владимировне Лапушкиной. Рад, что все наши инициативы и предложения всегда находят самую искреннюю поддержку и понимание».

Теги: 3 сентября В центре внимания Вторая мировая война День Воинской славы Дмитрий Азаров

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