Я нашел ошибку
Главные новости:
2 января в Самарской области снег, на севере области -19, -24°С.
В Самаре ночью до -18°С, днем  до -10°С. На дорогах гололедица, снежные заносы
 Сегодня Дмитрий Азаров в Сызрани вместе с земляками возложил цветы к мемориальному комплексу.
Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших в Макеевке бойцов
Объявлен желтый уровень опасности.
Ночью 2 января в Самарской области ожидается резкое понижение температуры до -24, на дорогах - гололедица
Новый 2024 год пройдет под знаменем Деревянного Дракона
Новый 2024 год пройдет под знаменем Деревянного Зеленого Дракона
С Новым Годом!
С Новым Годом!
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Новым Годом
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Новым Годом
В новогоднюю ночь в Самарской области будет метель
В новогоднюю ночь в Самарской области будет метель
Раскрыта длительность новогоднего обращения Путина
Раскрыта длительность новогоднего обращения Путина
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.69
-0.61
EUR 99.19
-1.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает 4 января взрослых и детей на новогодний праздник!
Самарцы могут побывать на новогодних экскурсиях в Заварке
Новогодние праздники состоятся в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших в Макеевке бойцов

1 января 2024 17:33
141
 Сегодня Дмитрий Азаров в Сызрани вместе с земляками возложил цветы к мемориальному комплексу.

В понедельник, 1 января 2024 года, в Самарской области проходят мероприятия, посвященные памяти военнослужащих и сотрудников силовых ведомств РФ, погибших при проведении СВО. Вместе с земляками память павших защитников Отечества почтил губернатор Дмитрий Азаров.

Прошел год с трагических событий в Макеевке ДНР, когда 1 января враг нанес удар по пункту дислокации российских войск, в результате которого погибли бойцы, большинство из которых были из Самарской области. Тогда уже 2 января после совещания в Минобороны Дмитрий Азаров выехал к пострадавшим, чтобы на месте понять, какая помощь нужна, сразу, в первые дни после произошедшего, были оперативно решены многие вопросы. Глава региона также договорился с Минобороны РФ об организации бортов для перевозки пострадавших на лечение в родную Самарскую область.

 Сегодня Дмитрий Азаров в Сызрани вместе с земляками возложил цветы к мемориальному комплексу. «1 января прошлого года трагедия в Макеевке болью отозвалась в сердце каждого жителя Самарской области, миллионах сердец наших соотечественников. В эту ночь циничный, бесчеловечный враг нанес удар по нашим военнослужащим, нашим защитникам, землякам, которые по зову сердца, не задумываясь, встали на защиту Родины, как только это стало необходимо. Мы помним каждого из них, вспоминают и по всей России», — отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что сегодня наши защитники, вдохновленные подвигами героев Великой Отечественной, продолжают сражаться с тем же врагом, противостоять нацизму – бесчеловечной, самой страшной идеологии за всю историю человечества.

 «Враг вновь попытался омрачить новогодние праздники, нанеся удар по мирным жителям Белгорода. И мы с вами знаем, что так же, как самарцы, белгородцы сплотились для того, чтобы оказать помощь всем пострадавшим, принять участие в судьбах семей погибших соотечественников, своих земляков, чтобы в короткие сроки привести в порядок город. Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших. Я низко кланяюсь каждой семье военнослужащего, которая воспитала героя и хранит сегодня память о нем. Поддерживает тех бойцов, которые сегодня в зоне специальной военной операции защищают нашу родину, само право России на существование», — сказал глава региона.

Мужеством российских военнослужащих восхищается вся страна, защитники Отечества чувствуют искреннюю поддержку миллионов россиян, это подчеркнул Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении. Он отметил, что все, кто находится на переднем крае борьбы за правду и справедливость, — герои.  

Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что даже спустя годы и десятилетия потомки с гордостью будут вспоминать имена павших героев, приближавших Победу ценой своей жизни, благодарить тех, кто вернулся и продолжил трудиться на родной земле. «Победа, конечно, будет. И залогом тому — сплоченность российского народа, — обратился губернатор. — Победа обязательно будет, а значит все будет не зря. Дорогие друзья, наш святой человеческий долг — сделать так, чтобы ни одно имя не было забыто, чтобы ни одна семья не осталась без нашей заботы и помощи. Я уверен, так и будет. Скорбим, молимся, никогда не забудем и не простим».

Дмитрий Азаров также передал награды родным павших бойцов – почетные знаки Самарской области «За доблесть и отвагу».

Памятные мероприятия продолжаются по всей области, в храмах проходят молебны. В Самаре в память о погибших состоялся молебен в храме в честь Святого великомученика Георгия Победоносца, в Сызрани — в храме Рождества Христова.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Дмитрий Азаров Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В воскресенье, 24 декабря, в Самаре прошла международная матчевая встреча «Бокс на Волге».
24 декабря 2023, 20:31
Дмитрий Азаров открыл матчевую встречу «Бокс на Волге» между командами России и Кубы
В воскресенье, 24 декабря, в Самаре прошла международная матчевая встреча «Бокс на Волге». Спорт
977
Губернатор поблагодарил активистов общественного движения за просветительскую работу, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к своей малой и большой Родине.
22 декабря 2023, 21:35
Дмитрий Азаров встретился с активистами Союза генералов Самары
Губернатор поблагодарил активистов общественного движения за просветительскую работу, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к своей... Общество
1357
Наградили лучших спортсменов и тренеров по итогам 2023 года.
22 декабря 2023, 17:52
В Самаре 22 декабря состоялся Олимпийский бал
Наградили лучших спортсменов и тренеров по итогам 2023 года. Общество
1436
  • Требуется журналист
В центре внимания
Новый 2024 год пройдет под знаменем Деревянного Дракона
1 января 2024  09:52
Новый 2024 год пройдет под знаменем Деревянного Зеленого Дракона
343
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Новым Годом
31 декабря 2023  23:50
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Новым Годом
909
Самарцев приглашают на массовые катания на льду
31 декабря 2023  15:58
Самарцев приглашают на массовые катания на льду
734
В новогоднюю ночь в Самаре продлят работу общественного транспорта
31 декабря 2023  11:54
В новогоднюю ночь в Самаре продлят работу общественного транспорта
1020
В Самарской области прогнозируют метель и гололедицу
30 декабря 2023  14:57
В Самарской области прогнозируют метель и гололедицу
1067
Весь список