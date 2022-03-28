Дмитрий Азаров: «В регион доставляют более 1000 тонн сахара еженедельно – в 1,5 раза больше обычного»

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Уровень поставок сахара в Самарскую область повышен. Только на прошлой неделе в губернию поступило свыше 1000 тонн этого продукта, что в 1,5 раза больше, чем обычно. Об этом стало известно во время заседания оперативного штаба по устойчивому развитию экономики региона. Его в понедельник, 28 марта, провел Дмитрий Азаров.



Один из важных вопросов – ценообразование, потребительский спрос на товары первой необходимости, а также ажиотаж вокруг покупки сахара и соли. Руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли области Алексей Софронов сообщил, что на прошлой неделе вновь значительно увеличился потребительский спрос на соль и сахарный песок. При этом он формировался не столько закупками граждан впрок, сколько работниками сферы общественного питания и пищевой промышленности. При этом, по словам главы департамента, за прошедшую неделю на распределительные центры Самарской области было доставлено более 1000 тонн сахарного песка. Как отметил Дмитрий Азаров, этот показатель почти в 1,5 раза превышает привычный.



«Сахара за прошлую неделю завезено больше 1000 тонн. То есть у нас уже не первую неделю, когда завозят сахар почти в 1,5 раза больше, чем составляет обычная норма поставки в предыдущий период. Значительно превышаем поставки, которые из года в год составляли около 700 тонн. Эту информацию нужно до людей доводить. Важно прекратить этот ажиотажный спрос, который зачастую приводит к спекуляции», – отметил Глава региона.



Губернатор подчеркнул, что одновременно необходимо помочь организовать закупочную кампанию для предпринимателей.



«По сахару у нас спрос шел от небольших кондитерских, общепита – они скупали в рознице, так как сейчас в розницу цена ниже, чем оптом», – отметил Алексей Софронов.



«Мы договаривались, что будет организована крупнооптовая закупочная кампания для этих организаций. Эту работу уже надо проводить. Выходите на производителей. Завтра до конца дня жду информацию», – поручил Дмитрий Азаров.



Алексей Софронов также доложил, что за прошедшую неделю в распределительные центры торговых сетей было доставлено более 130 тонн соли. Товары остальных категорий привозят в обычном режиме.



Начинается сезонное увеличение цен на лук, морковь, капусту, картофель и яблоки. При этом зарегистрировано снижение цен на соль, консервы и сливочное масло. Также было проведено более 1000 рейдов по несетевым торговым объектам. Материалы по точкам, где зафиксировано превышение цен, были направлены в надзорные органы для рассмотрения и принятия соответствующих мер.



Руководитель Самарского УФАС России Леонид Пак рассказал о проведенных проверках торговых сетей. «По сахару у нас есть поручение провести полный анализ. До конца недели мы уже получим общие данные. Нам осталось получить информацию от так называемых «сахарных домов», которые находятся за пределами Самарской области. Они дают нам информацию о количестве отгрузок и цен на сахар за февраль и март включительно», – отметил он.



Глава регионального УФАС добавил, что по данным мониторинга, в некоторых торговых сетях сахар отсутствует, и обусловлено это политикой торговых сетей. В некоторых случаях покупатели скупают недельную норму, а в плане отгрузки стоит обычная поставка. «Мы направили запрос в федеральную сеть по поводу выяснения действий на предмет злоупотребления», – подчеркнул Леонид Пак.



Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что проводимые проверки сами по себе дисциплинируют предпринимателей. А выявление нарушений поможет остальным «прийти в себя».

Фото: pixabay