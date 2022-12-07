Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона.

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Текстовые и видеосообщения, а также контактную информацию уже сейчас можно отправлять* на один из следующих адресов:



- в Telegram или Viber по номеру 8 (937) 208-36-47;



- в личные в сообщения в соцсети ИА "СОВА": "Одноклассники" и "ВКонтакте";



- на электронную почту vopros@sovainfo.ru.



Прямая трансляция будет вестись на сайте sovainfo.ru, в соцсетях "Самарского областного вещательного агентства", на телеканале "Губерния" и на Самарском губернском радио.



Дата и время мероприятия будут объявлены в ближайшее время, пишет Сова.



*Отправляя контактную информацию, вы даете согласие на использование своих персональных данных.