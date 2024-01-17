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Дмитрий Азаров сделал заявление в связи с угрожающими детям постами в соцсетях

17 января 2024 13:58
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Дмитрий Азаров сделал заявление в связи с угрожающими детям постами в соцсетях
 

Социальные сети всколыхнули сообщения о том, что якобы в школах губернии готовятся нападения на детей. Глава региона заявил, что корни информационной атаки находятся за рубежом, ситуация находится на контроле у правоохранителей, пишет Сова.

- Наш регион не в первый раз подвергается различным атакам, инициированным из-за рубежа, в том числе в информационном поле. Враг не гнушается никакими средствами. Цель распространения таких пугающих сообщений - посеять панику, вызвать в людях страх, - заявил Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что в этот раз атака вновь направлена на самое дорогое – на детей, а также родителей, которые, конечно же, переживают за их безопасность.

- Правоохранительными органами установлено, что распространяемое в сети сообщение, как и подобные ему, направляется с территории иностранных государств. Только за прошлый год заявлений о якобы минировании объектов образования и тому подобных на территории региона было зафиксировано более тысячи. И наш регион здесь не единственный.

Дмитрий Азаров добавил, что каждый такой сигнал проверяется силовыми ведомствами. Ситуация взята на особый контроль. Информация доведена до всех учреждений образования области. Жителям региона необходимо сохранять спокойствие и не поддаваться на вражеские провокации.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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