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Дмитрий Азаров проверил благоустройство сквера Победы в Отрадном

19 июля 2023 18:10
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Сегодня, 19 июля, губернатор Дмитрий Азаров работает в Отрадном.

Сегодня, 19 июля, губернатор Дмитрий Азаров работает в Отрадном. Глава региона уже проверил качество работ по обновлению очистных сооружений и капитальному ремонту двух модельных библиотек. После этого губернатор осмотрел, как выполнено благоустройство улицы Победы и одноименного сквера. 

Отрадный получил грант на реновацию этой улицы после Победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Работы были выполнены в 2022 году.

На участке улицы от Новокуйбышевской до Пионерской появилась тротуарная плитка, на других - новый асфальт. Вдоль Победы обустроена велодорожка, высажены деревья и кустарники, установлены новые остановки общественного транспорта и освещение. Благоустроен сквер за Домом культуры "Россия", отремонтирован барельеф "Слава труду".

Сквер Победы в Отрадном, как и улицу, благоустроили в прошлом году. Но уже в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Теперь здесь есть детская площадка для маломобильных групп, спортивная зона, пространство для напольной игры в шахматы, беседки и многое другое.

Дмитрий Азаров пообщался с людьми, отдыхающими в сквере, и с теми, кто занимался там спортом. В частности, с юными жителями города, которые уже проводят здесь соревнования. Площадка отличная, в один голос утверждают дети.

Занятия по душе здесь могут найти и взрослые, и люди старшего поколения. Глава региона пообщался с представителями шахматного клуба. По их словам, в городе есть интерес к шахматам, многие дети занимаются этим видом спорта. Но лучшие шахматисты, как и представители других видов, уезжают в областную столицу.

"Сейчас мы создаем возможности и для занятий спортом, и для отдыха, и для обучения. Я думаю, что все больше людей будут здесь оставаться, - пояснил глава региона. - Надо тренеров сюда. В воспитании мастерства главное - тренер".
 
После осмотра обновленных пространств собравшиеся отдали дань памяти погибшим героям. Глава региона возложил цветы к стеле "Фронтовые письма", сообщает СОВА.

 

Фото: Юлия Рубцова

Теги: Дмитрий Азаров

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