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Дмитрий Азаров провел заседание штаба по созданию в Самаре международного межвузовского кампуса

26 декабря 2023 14:39
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Дмитрий Азаров провел заседание штаба по созданию в Самаре международного межвузовского кампуса

Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание штаба по реализации проекта создания международного межвузовского кампуса в Самаре. Были рассмотрены детали архитектурной концепции кампуса, а также предложения по развитию территории вблизи стадиона «Солидарность Самара Арена».

Напомним, регион получил право реализации проекта благодаря мощному научно-образовательному потенциалу и качественно подготовленной заявке, которая по итогам федерального конкурса была признана одной из лучших. Проект получил поддержку Президента России Владимира Путина и реализуется в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Штаб с участием представителей Правительства Самарской области, команды проектировщиков, ректорского корпуса и представителей концессионера — ООО «ПроКампус № 1» (входит в ГК ПроШкола, ВЭБ.РФ) собирается регулярно и рассматривает актуальные вопросы в ходе работы над реализацией проекта.

Об архитектурных решениях с учетом предыдущих замечаний доложил главный архитектор проекта Антон Яр-Скрябин (ООО «Архитектурное бюро «Студия 44»). Он представил детализацию расположения помещений в объектах кампуса, которая была доработана по результатам уточнения с вузами. Архитектор отметил, что при проработке проектного решения полностью увязаны зеленые зоны района и кампуса, это будет парк с системой пешеходных маршрутов, который отделит также учебную зону от жилой и будет доступен для горожан.

Лаборатории учебного корпуса будут располагаться на первом этаже, эти помещения высокие, 6-метровые. Фасады предполагается выполнить из стекла. Этот момент, по словам архитектора, создаст дополнительную привлекательность объекту плюс позволяет максимально осветить пространство. При этом предусмотрен и механизм, закрывающий обзор. Также там спроектированы офисные помещения высотой 3 м для преподавательского состава. В цокольно-подвальных помещениях будет оборудована защита от вибрации специального оборудования. Лифты предусмотрены большие, чтобы была возможность перемещать объемные экспонаты или оборудование. Таким образом, самарский кампус объединит в одном пространстве современные лаборатории в области искусственного интеллекта, двигателестроения, беспилотных технологий, передовых медицинских технологий и даже производственно-испытательный комплекс для малых космических аппаратов.

В корпусах кампуса спроектированы сервисные помещения, магазины, три детских центра, спортивный блок с бассейном 25 м, фитнес-залом, спортивным залом. В учебном корпусе будут располагаться выставочные пространства, отделение банка, магазин и интернет-клуб.

По словам Антона Яр-Скрябина, была проведена большая работа с вузами, чтобы определить потребности каждого в рамках проекта. При проектировании учли мнение всех будущих пользователей кампуса, было проведено 7 стратегических сессий с представителями вузов, институтов развития, потенциальными индустриальными партнерами, жителями города и студенческим советом кампуса, созданном в рамках соучаствующего подхода к проектированию.

Основная общественная зона будет располагаться на втором уровне, куда ведет большая широкая лестница - амфитеатр. Это столовая, коворкинги, переговорные, аудитории. Запланированы несколько больших аудиторий на 1000 мест. При спуске на первый этаж в лабораторный корпус предусмотрена отдельная система доступа. Также система контроля доступа будет организована на дополнительных входах в лабораторный корпус из главного входного блока.

На третьем этаже также будут учебные аудитории, столовая, буфет и кафе.

Учебный блок от жилого отделяет большая лужайка. В жилом блоке проработано соотношение одноместных комнат, учтены и семейные номера. Здания жилого блока будут разной этажности, разработаны и их цветовые решения. Вокруг учебного корпуса предусмотрена территория развития, где в будущем предполагается строительство дополнительных зданий для индустриальных партнеров.

Как отметила генеральный директор управляющей организации ООО «ПроКампус №1» – ООО «ПроШкола» Алиса Денисова, проект был рассмотрен на заседании секции градсовета при Губернаторе Самарской области и предложенные решения были поддержаны. Ряд вопросов требуют уточнения, но они не касаются общей планировки и архитектурных решений. На заседании штаба обсудили исполнение решений, принятых на предыдущих этапах, - был проработан расчет необходимого количества парковочных мест, оптимального соотношения полезной и общей площадей.

Президент ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королёва» Виктор Сойфер акцентировал внимание на организации пространства кампуса для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья. «Безусловно, при проектировании это будет учтено, как и подсветка, индикация для людей с ограниченными возможностями здоровья», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

На штабе также обсудили вопрос обеспечения безопасности — как отдельных объектов кампуса, так и общей его территории. По предложению участников, будет изучен опыт уже реализованных похожих проектов.

 

Фото  — Светлана Осьмачкина. 

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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