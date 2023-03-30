Дмитрий Азаров провел заседание оргкомитета по подготовке 50-го Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина

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В четверг, 30 марта, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание организационного комитета по подготовке 50-го Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина. На совещании обсудили мероприятия, которые планируется провести в ходе юбилейного Грушинского, а также развитие инфраструктуры на территории Мастрюковских озер.

Обращаясь к участникам совещания, глава региона, отметил:



- В этой аудитории нет необходимости рассказывать о значимости фестиваля для культурной жизни нашего региона, для всей страны. Я уверен, что здесь собрались люди, которые очень хорошо знают, что такое Грушинский фестиваль, его историю и традиции, И конечно, наша задача - обеспечить проведение фестиваля на самом высоком организационном и творческом уровне.



План создания природного парка «Мастрюки» представила ведущий архитектор проектного бюро ТМ («Творческая мастерская») Ирина Фишман. Она рассказала, что здесь будет обустроен лестничный спуск с подсветкой от железнодорожной станции до поляны, обновлен амфитеатр, построены стилизованные понтонные мосты, весь парк будет оформлен в едином фирменном стиле «земли озер».



На зимнем Грушинском фестивале концепцию представили исполнителям авторской песни, барды в целом ее одобрили, внеся свои отдельные предложения. Губернатор Дмитрий также Азаров поддержал концепцию развития природного парка «Мастрюковские озера». К первому этапу реализации проекта приступят уже весной.



Директор Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина Анна Шарафиева в своем выступлении сказала:



- Грушинский фестиваль — самый крупный бардовский фестиваль в стране и, конечно, к 50-летнему юбилею мы постарались придумать максимально интересные, яркие мероприятия, чтобы праздник был познавательным, запоминающимся.



Шарафиева отметила: Грушинский фестиваль — уникальное явление, по статистике за 50 лет его посетили более 3,6 миллиона человек, на конкурс было подано более 35 тыс. заявок.



- Конечно, аналогов такому событию в этом жанре нет, - заявила директор фестиваля. - Во время юбилейного фестиваля мы планируем в том числе возродить некоторые традиции прошлых лет, а новшества будут связаны с его славной историей. Мы впервые создаем на фестивале современное пространство, в которое будут интегрированы ретро-объекты: брезентовые палатки, парашюты в виде навесов, фотозона с фигурами знаменитых бардов, поющих у костра свои песни. Наша задача - представить самые удивительные факты грушинской истории.



Также Шарафиева рассказала, что Планируется организовать аллею фестивалей:



- Грушинский - главный фестиваль стран и он стоит у истоков множества бардовских фестивалей, некоторые из них возникли на основе его отдельных концертных площадок. Мы решили эту тему развить и создать такое новое пространство в центре Грушинской поляны. Оно будет включать в себя 8 зон по числу федеральных округов России, в каждой из которых будут представлены уникальные фотоматериалы, рассказы от бардовских традициях и истории фестивалей округа, их взаимосвязи с Грушинским. Здесь люди смогут увидеть широту географии авторской песни в России и роль нашего фестиваля в этом. Кроме того будет представлена интерактивная карта России, на которую будут нанесены места проведения фестивалей.



- Вы эту концепцию уже с архитекторами смотрели, чтобы все эти зоны, шатры, выставочные павильоны укладывались в единый фирменный стиль? - уточнил глава региона.



- Да, - ответила директор фестиваля. - Мы встречались с коллегами, и надо сказать, что их уровень дизайна для нас это что-то недосягаемое, но мы ориентируемся на него, он нас во многом вдохновил.



- Это очень важно, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Наверно, не все в первый год получится. Но хотелось бы, чтобы это уже было наиболее приближено к тому, что представлено в концепции, к искомому результату, чтобы все уже в этом году чувствовали, что у фестиваля есть свой стиль у Поляны. И он новый.



- Для нас это новая задача, создание арт-объектов, например, - сказала Шарафиева. -



Грушинский все-таки был всегда традиционно стихийным фестивалем. Но как раз сейчас у нас есть возможность вписаться в современные тенденции. Аллея фестивалей будет для нас пробным таким проектом.



Директор рассказала и об идее развернуть на Поляне галерею лауреатов, посвященную их памяти, творчеству:



- 5 поколений лауреатов сменилось за 50 лет. История фестиваля насчитывает 408 лауреатов и 600 дипломантов. Также отдельную галерею мы посвятим ушедшим бардам, фотоматериалы, автографы, информация об основных вехах творчества. Главные улицы поляны мы предлагаем назвать в честь самых знаков бардов.



Кроме того, на совещании обсудили вопросы развития инфраструктуры фестиваля — водоснабжение и электроснабжение, транспортная доступность, обеспечение безопасности гостей и участников, информационное сопровождение фестиваля, сообщает sovainfo.ru.

Фото: Ирина Бойкина