Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Культура» на площадке выставки «Россия»

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В среду, 29 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на выставке «Россия» провел очередное заседание комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Культура». Участие в нем приняли представители федеральных и региональных органов власти, депутаты, руководители творческих и волонтерских объединений, эксперты в области культуры и искусства. Обсуждение было посвящено роли культуры в сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Эта тема перекликается с вопросами, которые поднимались накануне в рамках проведения XXV Всемирного Русского Народного Собора, участие в котором принял Президент России Владимир Путин.

Напомним, глава государства отметил, что многообразие культур, традиций, обычаев – сила России, огромное конкурентное преимущество и потенциал. И это достояние нужно постоянно укреплять и беречь. «Русский мир объединяет всех, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителем русского языка, истории, культуры независимо даже от национальной или религиозной принадлежности, – подчеркнул во время пленарного заседания Собора Владимир Путин. – Русский – это больше чем национальность. Так всегда было, кстати говоря, в истории нашей страны. Это в том числе культурная, духовная, историческая идентичность. Быть русским – это прежде всего ответственность. Повторю, огромная ответственность за сбережение России, именно в этом – истинный патриотизм. И как русский человек хочу сказать: только единая, сильная, суверенная Россия способна гарантировать будущее и самобытное развитие и русского, и всех других народов, которые веками жили и живут в нашей стране, объединены общностью исторической судьбы».

Помощник Президента России, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин отметил, что год назад был издан Указ главы государства «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», который определил цели, задачи и инструменты госполитики. Кроме того, документ стал основой для обеспечения национальной безопасности страны.

Игорь Левитин подчеркнул, что уникальная культурное, историческое и религиозное наследие играет огромную роль в укреплении национальной идентичности. «Наша страна столкнулась с рядом вызовов. Глобализация, информационные технологии стремительно создают новые влияния в культуре, способствуют постепенной потере нравственных ориентиров, формирующих мировоззрение многонационального народа России. Сохранение национальных традиций, ценностей, передаваемых от поколения к поколению через образование, семейное воспитание, культурные проекты становится все более необходимым», – уверен помощник Президента.

Дмитрий Азаров добавил, что для укрепления российских духовно-нравственных ценностей требуется объединение всех патриотических сил, общественных объединений. «Органы публичной власти, общественные организации проводят большую совместную работу по формированию соответствующих планов мероприятий по реализации госполитики, – отметил руководитель региона. – Но в настоящее время концептуальных документов крайне мало. Как правило, это перечни мероприятий. Однако при этом подходы к структуре плана, периодам его реализации, содержательному наполнению существенно разнятся. Сегодня крайне важно выстроить слаженную межведомственную работу всех заинтересованных сторон с целью выработки единого, концептуального, базового подхода по реализации культурной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей, выявления и поддержки талантов, создания условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности».

Работа в этом направлении уже активно ведется. Заместитель министра культуры России Надежда Преподобная отметила, что проект плана проведения мероприятий уже разработан и уже в ближайшем времени будет утвержден аппаратом Правительства страны. В документ включены все предложения регионов и учреждений культуры – от федеральных до муниципальных, а также многочисленных общественных организаций. Особое внимание в нем уделено формам поддержки, в том числе грантовой, некоммерческих организаций на проведение различного рода культурных мероприятий, которые направлены на сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей.

«Все регионы заинтересованы в едином подходе, концепции. Очень надеемся, что мы получим этот документ в самое ближайшее время. Он очень важен, поскольку станет рекомендацией для нашей работы в субъектах страны, которую мы проводим каждый день», – отметил председатель комиссии Госсовета Дмитрий Азаров.

Комплексная просветительская работа по продвижению традиционных российских устоев, укреплению патриотизма ведется и в рамках национального проекта «Культура». «Поддерживаются проведение фестивалей детского творчества, проведение выставок в федеральных и региональных музеях, создание памятных мест, в том числе связанных с историей страны, проведение военно-исторических лагерей в регионах, культурно-просветительские программы для школьников и многое другое», – отметила Надежда Преподобная и выразила заинтересованность в том, чтобы реализация нацпроекта была продлена до 2030 года.

В качестве одно из инструментов продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей замминистра привела в пример проект «Придумано в России». Он направлен на развитие креативных индустрий и реализацию талантов жителей страны, что важно – как у детей, так и у взрослых. Благодаря ему в регионах страны создаются специальные школы, где все желающие могут научиться создавать проекты на стыке искусства и цифровых технологий в студиях по направлениям: кино, анимация, звукорежиссура, фото, видео, дизайн и т.д. Уже открыто 56 таких центров по всей России. Кроме того, при новых модельных библиотеках открываются точки концентрации талантов «Гений места».

«Для приобщения молодежи к лучшим образам отечественной культуры и искусства была запущено программа социальной поддержки «Пушкинская карта». На сегодняшний день ее оформили более 9 миллионов ребят. Афиша культурных событий, которая доступна для посещения, насчитывает более 41 тысячи мероприятий», – добавила Надежда Преподобная.

Продолжая обсуждение, Губернатор Самарской области отметил, что в сегодняшнее непростое время наблюдаются многочисленные попытки отмены русской культуры. Дмитрий Азаров процентировал слова Главы государства, которые он сказал на Санкт-Петербургском культурном форуме, о том, что «политика отмены России сама по себе, по сути своей антикультурна, неоколониальна, расистская».

«Нестабильность в мире, борьба за духовно-нравственные ценности человека, целых поколений обнажает проблемы в среде творческой интеллигенции. Деятелям культуры не стоит забывать о своем предназначении. Нужно учитывать, по словам Главы государства, такой объективный фактор, как «настроение в обществе и мнение народа страны, которую мы считаем своей Родиной – или не считаем». А не использовать культуру в качестве информационного оружия против своего народа», – отметил Дмитрий Азаров.

К разговору подключился председатель Совета Национальной Ассоциации Драматургов Юрий Поляков. Он считает, что не все представители творческой интеллигенции оказались готовыми к жестким вызовам нового времени. Писатель привел в пример ситуацию, когда одному из крупнейших книгохранилищ поручили предоставить список литературы для библиотек регионов, вновь вошедших в состав России. «В итоге в перечне оказалось так много переводной макулатуры и даже русофобской писанины, что лишь вмешательство бдительного книжного союза спасло ситуацию», – напомнил он и заявил, что при всей свободе творчества не нужно поощрять авторов, которые не являются патриотами России.

Кроме того, Юрий Поляков обратил внимание на афиши и отметил, что репертуары многих учреждений не отражают событий последних лет. «Уже немало написано пьес по событиям, которые происходит на Донбассе. Но мы сталкиваемся с отказами, потому что нам говорят, что «это не формат». Нужно ставить и классику, которая тоже говорит о гражданской позиции, например, пьесу «Фронт», – считает писатель. Тоже самое касается и музыки. По его мнению, для того, чтобы совершить культурный прорыв, о котором говорил Президент на заседании Собора, предстоит выстроить серьезную работу в этом направлении.

«Очень надеюсь, что мы вместе продолжим эту работу. Ваше выступление является содержательным стержнем и в формировании документов, о которых мы сегодня говорили, в реализации планов различных ведомств, – отреагировал Дмитрий Азаров – Нам нужны герои, на которых мы будем воспитывать новое поколение». С высказываниями Юрия Полякова согласились все участники заседания комиссии. «Должна быть вера в Победу, тогда появятся новые произведения, отражающие события последних лет, – заявил Игорь Левитин. – Культура – это важный элемент воспитания человека. Поэтому важно, чтобы деятели культуры оперативно отзывались на запросы жизни и людей».

В сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, утверждения в обществе традиционных семейных ценностей, укрепления связи поколений, формирования стойкой патриотической и гражданской позиции находят отклик общественные инициативы. Председатель комиссии по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Общественной палаты Российской Федерации Ирина Великанова считает, что, не обладая культурным суверенитетом, невозможно быть суверенным государством. «Писатели, поэты, художники формируют ценности, которые превращают обывателей в граждан, – подчеркнул она и отметила, что сейчас настало время возвращения всего общества к подлинным духовным смыслам и ценностям. – И я рада, что появляется все больше талантливых молодых людей, для которых сочетание «служение народу» является не фигурой речи, а состоянием души. Но нам нужен по-настоящему культурный прорыв. И в этом смысле нам есть чему поучиться у наших предков. И в этой связи развитие культуры невозможен без кадров в регионах. И мы надеемся, что будет запущена программа «Земский работник культуры», который позволит привлечь молодые квалифицированные кадры».

Во время обсуждения участники заседания комиссии Госсовета по культуре обратили внимание на бережное сохранение прошлого, истории, чтобы воспитывать чувство ответственности людей перед Родиной. «Необходима целостная система просвещения», – подчеркнул губернатор Самарской области. Успешно реализованными проектами в этом направлении, которые можно взять на вооружение, поделилась заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Ирина Карих. Один из них реализуется в рамках проведения выставки «Россия» на ВДНХ – федеральный просветительский марафон «Знание.Первые». В рамках его проведения выступают политики, ученые, военные, деятели культуры и искусства, которые делятся своими знаниями и жизненным опытом, рассказывают об истории и достижениях страны. Еще один проект, который имеет особое значение, встречи с героями Отечества, в том числе с участниками специальной военной операции.

«Уверен, что будет еще много проектов, которые мы будем реализовывать в партнерстве. Все регионы рады такой перезагрузке общества «Знание». И очень рассчитываем, что контент, который будет формироваться, будет доходить до регионов, до каждой школы, до каждого коллектива, а мы будем создавать для этого условия», – отметил Дмитрий Азаров.

Директор Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова Тамара Пуртова отметила, что с каждым годом интерес к традиционной российской культуре и ценностям только растет, особенно у детей и молодежи. «Этнокультурное достояние наших народов – это и есть основа для воспитания патриотизма, морально-этических и нравственных ценностей, любви к своей Родине», – считает она. Поэтому важно оказывать поддержку различным творческим фестивалям, которые отражают культуру разных народов, проживающих в стране. Наглядным примером сохранения традиций и быта народов может служить Этнопарк дружбы народов в Самаре.

Отдельного внимания заслуживает отечественная многоуровневая система подготовки кадров в сфере музыкального образования, которая по сути является уникальна. В течение десятилетий подготовлена целая плеяда талантливых деятелей, имена которых хорошо известны в мире искусства и культуры. И существенную роль здесь сыграл художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Юрий Башмет.

«Мне лично трудно вспомнить человека, который больше для этого делает, чем Юрий Абрамович Башмет. Только одна школа Башмета подарила миру имена выдающихся исполнителей, замечательных мальчишек и девчонок, которые стали настоящими звездами на отечественном и мировом уровне», – отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Юрий Башмет в своем выступлении отметил, что для раскрытия талантов необходимо создавать соответствующие условия – это современные и комфортные аудитории, новое оборудование, в том числе музыкальные инструменты. «Мы все понимаем, что время сложное и вопросов очень много. Но несмотря на все, я нахожусь в гармонии, потому что вижу, что люди искренне заботятся о своей жизни. Надо сделать так, чтобы дети и молодежь не стеснялись слова патриотизм. Для этого вокруг должно быть все гармонично, а это зависит от нас, – отметил маэстро. – Если мы каждый день будем напоминать себе, что нужно быть хорошим человеком, то тогда жизнь будет интересной, красивой. Важно, чтобы у молодого человека была цель в жизни, чтобы он сам и им гордились. Я бы хотел предложить подумать о том, чтобы каждый молодой человек знал, если он будет заниматься своим любимым делом, у него будет самая престижная награда, премия и похвала дома».

«Огромное вам спасибо. Вы столько делаете для популяризации искусства. У нас в прошлом году в Самаре фестиваль Башмета – музыкальный спектакль «Евгений Онегин» – собрал 15 тысяч зрителей. И примерно столько же было и в этом году на фестивале, посвященному Федору Шаляпину», – отметил вклад в развитие и вовлечение общества в культуру Дмитрий Азаров.

Руководитель российских и международных музыкальных проектов Виталий Миронов отметил, что сегодня есть все возможности для творческой самореализации. Он привел в пример Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!», которые впервые состоялся в прошлом году в Самарской области в преддверии Дня Победы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства региона и лично Губернатора Дмитрия Азарова. Это событие вызвало живой отклик у музыкантов и исполнителей не только из России, но и других стран мира – Великобритании, Испании, Никарагуа, Словении, Франции, Финляндии и Литвы. Приняв участие в фестивале, они тем самым выразили солидарность нашей стране в борьбе с проявлением нацизма. «Россия сейчас защищает не только свою свободу, но и свободу других стран, свободу быть самим собой, жить, основывая на собственных традициях, культуре и духовно-нравственных ценностях, – подчеркнул он. – У России есть союзники, и важно, чтобы наши соотечественники понимали, что мы не одни в этом мире».

Свои предложения и проекты по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей с помощью культуры представили и регионы страны, а также представители традиционных конфессий. Все они приняты во внимание для дальнейшего тиражирования и приземления на той или иной территории.

В завершении заседания Дмитрий Азаров поблагодарил участников за содержательный диалог. Все предложения, которые прозвучали сегодня, будут проработаны и внесены в проект решений комиссии Госсовета РФ по направлению «Культура».

Губернатор пригласил всех участников посетить выставку «Россия», в том числе стенд Самарской области: «Приглашаю всех посетить павильоны выставки России, великой, могучей и прекрасной нашей Родины. Увидеть, как развиваются не только отрасли, но и самое главное, регионы нашей страны. Каждому региону, особенно за последние годы, есть, что предъявить, как действительно масштабные достижения. И без деятельной культуры, без созидательной и духовной основы это не было бы возможно».

фото: Светлана Осьмачкина