Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу приема и размещения переселенцев из Донецкой и Луганской областей

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В понедельник, 21 февраля, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание по вопросу приема и размещения вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей на территории Самарской области. На нем обсудили готовность пунктов временного размещения, обеспечения людей всем необходимым, вопросы организации транспортного сопровождения и оказания медицинской помощи.

Как сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко, сегодня из Таганрога запланирована отправка поезда на Самару, в котором на территорию региона прибудет порядка 1000 человек. Для координации действий по приему людей в Главном Управлении МЧС по Самарской области создана рабочая группа.

Среди вынужденных переселенцев большая часть – это женщины и дети. Сложностью является то, что пока не известны списки прибывающих. Этот вопрос был поднят губернатором на встрече с Полномочным Представителем Президента РФ в Приволжском Федеральном округе Игорем Комаровым, которая прошла сегодня в Москве.

«Нас беспокоит состояние здоровья людей, мы должны знать, есть ли больные и тяжелобольные, люди с хроническими заболеваниями. Соответствующие поручения по обеспечению нас информацией Игорь Анатольевич дал, такая информация будет предоставлена», - сообщил глава региона.

Одна из важнейших задач, подчеркнул губернатор, - отработать вопрос размещения детей, оставшихся без попечения родителей, с соблюдением всех необходимых требований санитарных служб и соответствующего уровня комфорта, обеспечить в случае необходимости воспитателями. Соответствующее поручение глава региона дал профильному министерству.

Всех прибывших планируют разместить в четырех пунктах в муниципалитетах губернии. Как сообщила глава министерства социально-демографической политики региона Регина Воробьева, в каждом пункте готовы к работе междисциплинарные команды, в которых есть медицинские работники, штат психологов, специалисты по безопасности.

Дмитрий Азаров поручил региональному министерству социально-демографической политики начиная с завтрашнего дня, еще до приезда состава, организовать работу специалистов, которые к моменту прибытия должны четко координировать действия прибывших.

«Коллеги, нам нужна полная координация для того, чтобы в кратчайший срок людей разместить по учреждениям, которые мы подготавливаем. Вся подготовительная работа должна быть завершена уже сегодня», - заявил губернатор.

Помощь будет оказана и переселенцам, которые сегодня скапливаются на территории Ростовской области. Утром 21 февраля из Самары в Ростов отправилась первая фура с гуманитарной помощью вместимостью 20 тонн, которая присоединилась к транспортной колонне с гуманитарным грузом из других регионов России. Груз из Самары получат в Ростове уже 22 февраля.

«Гуманитарная помощь сегодня отправлена, но нам важно постоянно находиться во взаимодействии с коллегами из Ростовской области и уточнять о том, как складывается ситуация. Совершенно очевидно, что такая помощь может потребоваться и впредь», - подчеркнул необходимость формирования подобного рода отправок и в дальнейшем губернатор, отметив, что важно также уточнять, какая именно помощь нужна людям.

«Жители Донецкой и Луганской областей, столкнувшись с явными проявлениями агрессии, спасая свои жизни и жизни своих близких, женщины, дети, старики покидают сегодня свои дома, свою родную землю для того, чтобы просто сохранить жизнь. Обращаются за помощью, конечно, в первую очередь к Российской Федерации. И такую помощь мы просто обязаны оказать людям, которым сейчас не просто тяжело, но над которыми нависла угроза их жизни, их существованию. Это святой долг каждого гражданина, каждого нормального человека - откликнуться и помочь людям, которые оказались в столь сложной ситуации. Самарская область не раз откликалась на просьбу, на беду наших соотечественников. Мы, безусловно, не оставим людей в беде и в этот период, - заявил губернатор. - Многие регионы откликнулись, и Самарская область одной из первых объявила о своей готовности принять переселенцев. Я уверен, что вместе с жителями региона мы создадим все условия, чтобы помочь, поддержать этих людей, которые лишились своего крова».