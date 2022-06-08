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Дмитрий Азаров провел личный прием граждан

8 июня 2022 20:33
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К Главе региона обратились жители с вопросом о поддержке вновь созданной общественной организации инвалидов.

В среду, 8 июня, Губернатор Дмитрий Азаров провел личный прием граждан. К Главе региона обратились жители с вопросом о поддержке вновь созданной общественной организации инвалидов. Кроме того, был рассмотрен вопрос оказания специализированной реабилитационной помощи ветеранам локальных конфликтов на базе областного госпиталя ветеранов, а также в санаториях губернии.

Региональная общественная организация инвалидов «Защита прав инвалидов» была создана 1 февраля прошлого года. Состоит в ней порядка 2000 жителей региона. Руководитель организации Евгений Новиков обратился с просьбой о выделении помещений для работы организации в Самаре и Сызрани, а также рассказал о существующих проблемах в создании безбарьерной среды по ряду территорий.

В регионе созданы и работают сразу несколько общественных организаций, задача которых - защищать права людей с ограничениями по здоровью. Среди них общественная организация инвалидов-колясочников, которую возглавляет Евгений Печерских. 100 лет существует Самарская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «ВОС», которой руководит Александр Дорофеев, который также принял участие во встрече.
«Мы в постоянном контакте и взаимодействии отрабатываем сложнейшие вопросы, в том числе по трудоустройству, спасению предприятий, на которых работает большое количество людей с инвалидностью», - отметил Губернатор.

Глава региона предложил наладить взаимодействие между организациями, преследующими одну и ту же цель – защитить права людей с ограниченными возможностями здоровья.
«От такого взаимодействия эффективность вашей работы может возрасти, - обратился Губернатор к Евгению Новикову. - Объединяя усилия, мы быстрее достигаем результатов. Надеюсь, взаимодействие будет налажено, и от этого будут выигрывать люди».

Глава региона дал поручение организовать встречу руководителя общественной организации с главами Самары и Сызрани, в ходе которой будут рассмотрены вопросы предоставления помещения для общества «Защита прав инвалидов», а также предложены программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Кроме того, Губернатор напомнил о возможности взаимодействия с региональным ресурсным центром и подачи заявки на грантовую поддержку проектов. Министру социально-демографической и семейной политики было поручено оказать содействие некоммерческой организации в процессе подготовки и подачи заявки.

Также обсудили вопросы совершенствования комфортной городской среды для людей с ограниченными возможностями и пожилых граждан. Такая работа в регионе ведется. В качестве примеров Дмитрий Азаров привел здание Шестого кассационного суда, а также нового Дворца спорта, где создана доступная среда.
«Сейчас, когда проектируем, строим здания, учитываем все требования для обеспечения людей с ограниченными возможностями по здоровью», - сказал Губернатор.

Ведется большая работа и по модернизации первичного звена в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. По поручению Главы государства на эти цели выделяются значительные средства, внедряется принцип «бережливой» поликлиники. Дмитрий Азаров напомнил о том, что в регионе накоплен хороший опыт участия в приемке объектов представителей общественных организаций и пригласил собравшихся к сотрудничеству.

Глава региона отметил, что региональные общественные организации - одни из самых активных в стране, и поблагодарил неравнодушных земляков за такую работу.

«Спасибо большое общественным организациям за их качественные заявки, содержательные, нужные людям проекты, которые получают поддержку Президентского гранта», - сказал Губернатор.
Председатель общественной организации «Комитет Чечня Самарской области» Светлана Сидоренко и председатель областной общественной организации «Долг» Татьяна Каюкова обратились с вопросом об улучшении оказания медицинской помощи и реабилитации лицам, принимавшим участие в боевых действиях. Они сообщили, что с 2001 года на базе областного клинического госпиталя для ветеранов войн был открыт первый в Российской Федерации Центр медицинской и медико-психологической реабилитации ветеранов боевых действий, участников контртеррористических операций и членов семей погибших военнослужащих.

На время пандемии эта деятельность медучреждения была приостановлена, так как в здании был расположен ковид-госпиталь. Сейчас госпиталь вновь начал работать в штатном режиме. Начальник госпиталя Александр Каширин, который также принял участие во встрече, отметил, что в планах есть расширение отделения реабилитации, открытие дополнительных коек.

Глава региона подчеркнул, что сегодня это важнейшее направление: госпиталь ветеранов, где имеются уникальные наработки оказания медицинской помощи, в том числе, после перенесенных психологических травм, должен стать методическим центром медико-психологической реабилитации пострадавших в локальных конфликтах и их родственников.

«На это средства дополнительные будем выделять», - сказал Губернатор, поручив министру здравоохранения региона Армену Беняну проработать вопрос в кратчайшие сроки.
Также Губернатор поставил региональному минздраву задачу разработать систему дополнительных индикаций, так называемого «зелёного коридора» для ряда льготных категорий при получении медицинской помощи.

«Если такая индикация будет, она упростит работу и для сотрудников регистратуры. Это абсолютно укладывается в принцип «бережливой» поликлиники», - отметил Дмитрий Азаров.

Разговор зашел о сохранении памяти о героически погибших воинах-защитниках. Светлана Сидоренко предложила переиздать Книгу Памяти о погибших в военных конфликтах после 1945 года. Последний раз она была издана в 2004 году. По поручению Губернатор книга будет дополнена и переиздана. Экземпляры будут, в том числе, переданы в учебные заведения региона для патриотического воспитания подрастающего поколения.

Особое внимание уделили восстановлению Памятника воинам – самарцам, погибшим в локальных войнах, установленном на пересечении улиц Мичурина и Осипенко. По информации главы города, недобросовестный подрядчик должен выполнить работы в рамках договора по гарантии. В феврале Губернатор давал поручение Елене Лапушкиной найти возможность справиться с задачей до 9 мая. Но работы были выполнены только частично – процесс затянулся из-за судебных разбирательств с подрядчиком. Губернатор поручил мэру в течение недели предоставить план-график и провести необходимые работы как можно скорее.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Дмитрий Азаров

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