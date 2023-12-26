Дмитрий Азаров принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» в Самаре

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Дети попросили на «Елке желаний» машинку, наушники и единорога.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров по сложившейся традиции принял участие в ежегодной благотворительной акции «Елка желаний». В регионе она проводится уже на протяжении 17 лет. В ней принимают участие все неравнодушные жители, которые готовы исполнить самые заветные предновогодние мечты юных земляков.

В этом году будут исполнены новогодние мечты около двух тысяч маленьких самарцев – детей-сирот, мальчишек и девчонок из многодетных малообеспеченных и приемных семей, воспитанников социальных учреждений, дети, чьи родители являются участниками специальной военной операции. Глава региона снял с елки, установленной в здании правительства Самарской области, 15 открыток с пожеланиями детей, которые будут осуществлены в преддверии Нового года.

Например, 8-летний Саша попросил Деда Мороза «принести машинку с радиоуправлением», а Вячеслав, который стал полуфиналистом международного вокального конкурса, попросил профессиональные наушники. «Таким творческим ребятам, я уверен, Дед Мороз подарит все, что им необходимо для творчества», – отметил Дмитрий Азаров.

Девочка Аня просит подарить ей большого белого плюшевого медведя, а пятилетней Любаве больше всего хочется получить в подарок единорога. Милана из Снежного Донецкой народной республики – города-побратима Самарской области – попросила выпрямитель для волос, чтобы «быть красивой». Ребята попросили подарить и планшеты для чтения книг, спортивную обувь и мячи, мягкие игрушки, колонки и многое другое.

С каждым годом «Елка желаний» объединяет все больше неравнодушных самарцев. С начала проведения акции жители региона исполнили около 25 тысяч детских желаний.

В этом году в регионе установлено 60 «Елок желаний» по всей Самарской области, которые собрали пожелания юных земляков, которые верят в новогоднее чудо. Губернатор призвал всех жителей региона не оставаться равнодушными к просьбам детей и исполнить их мечты. «Давайте вместе сделаем так, чтобы эта сказка сбылась у наших юных сограждан, давайте подарим тепло самым маленьким землякам, – обратился Дмитрий Азаров. – Я уверен, от этого мир станет чуть-чуть лучше, добрее».

В этом году на елках размещены пожелания детей, чьи папы защищают Родину с оружием в руках в зоне проведения специальной военной операции, с честью и достоинством выполняют задачи, которые поставил Верховный главнокомандующий, Президент страны Владимир Путин. Организовать праздник и реализовать их мечту может каждый. «Они также, как и любой ребенок, ждут подарки, прихода в их дом сказки и волшебства. И в ваших силах сделать так, чтобы это случилось, – уверен Дмитрий Азаров. – Спасибо вам за ваше доброе сердце, душу, которая не оставляет равнодушным к беде никого».

Фото — пресс-служба Правительства Самарской области.