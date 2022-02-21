Дмитрий Азаров представил членам Правительства нового руководителя минлеса региона 

158

Сегодня, 21 февраля, в ходе оперативного совещания в Правительстве Самарской области губернатор Дмитрий Азаров представил нового министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Алексея Веселова, который с 2013 года возглавлял Сергиевский район.

В прошлую пятницу, 18 февраля, Дмитрий Азаров во время личной встречи с Алексеем Веселовым предложил ему занять пост министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона. Сегодня новый руководитель ведомства приступил к исполнению обязанностей руководителя ведомства и был представлен губернатором кабинету министров областного Правительства.

«Алексей Александрович не один год отработал в должности главы Сергиевского района. И отработал успешно, эффективно. Неоднократно практики, которые были наработаны в Сергиевском районе, масштабировались по другим муниципалитетам Самарской области, - сказал Дмитрий Азаров, - Алексей Александрович показал себя умелым организатором, подготовленным управленцем и человеком, который находится на постоянной связи с жителями района. А теперь он будет на постоянной связи с жителями всей области по вопросам компетенции своего министерства. Хочу пожелать ему успехов в новой должности, проявить себя в работе в сфере защиты окружающей среды во имя и во благо нашей родной земли и каждого ее жителя».

Александр Ларионов, который возглавлял министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области с 2012 года, покинул должность по собственному желанию. В конце прошлого года Александр Ларионов, которому в апреле исполнится 65 лет, был избран на пост председателя Самарской областной организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания. Дмитрий Азаров еще раз поблагодарил бывшего главу минлеса за многолетнюю работу в Правительстве региона и пожелал дальнейших успехов: «Александр Иванович как человек деятельный, авторитетный с первых дней взялся за работу на новом месте в полном объеме. Мы останемся в самом тесном взаимодействии».

Дмитрий Азаров обратился к органам исполнительной власти и муниципалитетам активнее сотрудничать с профсоюзом работников государственных учреждений и общественного обслуживания, поставив задачу в ближайшее время провести встречу с Александром Ларионовым по вопросу взаимодействия.

Председатель областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» Дмитрий Колесников поблагодарил главу региона за внимание к профсоюзному движению: «Александр Иванович - человек опытный, и безусловно Ваша поддержка дорогого стоит. Нам вместе предстоит важная и серьезная работа, у нас большие задачи, которые мы сможем решить только вместе».

Фото: министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области