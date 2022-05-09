Дмитрий Азаров поздравил 15-ую отдельную мотострелковую бригаду с присвоением звания гвардейской

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Дорогие товарищи!

Поздравляю командование и личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады с присвоением звания гвардейской!

Символично, что Указ Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами России, Президента страны Владимира Владимировича Путина об этом был подписан в ознаменование 77-й годовщины Великой Победы. Именно в годы минувшей войны — самой страшной, беспощадной, кровопролитной в истории человечества – рождалась наша гвардия, ставшая синонимом воинской доблести, отваги и преданной любви к Родине.

Воины-миротворцы являются достойными продолжателями славы поколения победителей. С момента своего формирования бригада выполняла задачи по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта и составила основу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Сегодня солдаты и офицеры доблестно защищают интересы нашей страны, освобождая Украину от нацистской заразы, обеспечивая безопасность мирных граждан. Также, как фронтовики Великой Отечественной, они проявляют мужество и отвагу.

Признанием заслуг воинов-миротворцев стало присвоение бригаде почётного наименования «Александрийская» с вручением копии знамени Александрийского 5-го гусарского полка.

Жители Самарской области гордятся стойкостью и силой духа, проявленными солдатами и офицерами соединения в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов.

От всей души желаю вам успехов выполнении миротворческих задач, здоровья, счастья, мира и добра!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров