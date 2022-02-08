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Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем российской науки

8 февраля 2022 12:18
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Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем российской науки

Уважаемые ученые, научные работники, преподаватели, аспиранты и студенты!

От всей души поздравляю вас с Днем российской науки!

Наша область располагает мощным научно-производственным и образовательным потенциалом, основу которого составляет вузовская, академическая, отраслевая наука, а также научные подразделения промышленных организаций.

В регионе успешно работает исследовательский центр Российской академии наук, разветвленная система вузовского образования, представленная Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королёва, опорными вузами СамГТУ, ТГУ, СамГМУ, мощными отраслевыми высшими учебными заведениями. Сильнейшим в стране признан научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего», являющийся центром притяжения научных школ и предприятий не только Самарской области, но и целого ряда других регионов.

Реализация национальных проектов «Наука и университеты», «Образование», «Цифровая экономика», инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, создание базы для перспективных научно-технологических заделов, решения самых сложных задач в наукоемких отраслях экономики невозможно без свежих, прорывных идей и высококвалифицированных научных кадров. Поэтому абсолютным приоритетом для региона является поддержка ученых и инженеров, перспективных исследований и разработок. Особое внимание уделяется сопровождению одаренных детей и талантливой молодежи. С этой целью у нас успешно работают детские технопарки «Кванториум», региональный Центр для одаренных детей «Вега», система программ «Взлет», «Полет» и «Орбита».

Дорогие друзья! От усилий научного сообщества во многом зависит успех проводимых в регионе и стране социально-экономических преобразований, достижение национальных целей развития России. Искренне благодарю вас за упорный, кропотливый труд, заряженность на результат, высочайшую самоотдачу и энтузиазм, устремленность к новым, еще неведомым вершинам.

Уверен, что объявленное Главой государства Десятилетие науки и технологий будет ознаменовано новыми значимыми научными достижениями, способствующими решению нашей главной задачи – повышению уровня и качества жизни каждой самарской семьи, развитию и процветанию родной губернии и нашей великой Родины — России.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, благополучия, удачи в научных поисках и новых успехов в вашей деятельности!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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