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Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с днем отца

15 октября 2023 11:54
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Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с днем отца

Дорогие земляки!

Сегодня мы уже в третий раз отмечаем общероссийский праздник — День отца.

Этот праздник, появившийся у нас в качестве регионального в 2017-м и утвержденный Указом Президента в 2021-м году, призван подчеркнуть значимость отцовства для укрепления семьи, воспитания и образования детей, для сохранения преемственности поколений и наших традиционных духовно-нравственных ценностей.

Отец – это защитник, опора семьи, человек, чей личный пример, как и образ матери, накладывает неизгладимый отпечаток на личность ребенка и всю его дальнейшую жизнь. Поэтому в Самарской области большая, дружная, благополучная семья, где родители, сохраняя любовь, согласие и верность, живут и трудятся для будущего своих детей, всегда была особо почитаема.

У нас действует целый комплекс федеральных и региональных мер поддержки семей с детьми, по поручению Президента Владимира Владимировича Путина реализуются национальные проекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование», уже более полутора десятилетий проводится праздничное мероприятие «Отец. Отчество. Отечество».

И именно в нашей губернии зародилась инициатива семьи Скатковых из Самары о проведении конкурса «Это у нас семейное», поддержанного Главой государства и ставшего проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей».

С огромным уважением и благодарностью мы вспоминаем сегодня отцов, которые в эти дни находятся вдали от своих родных и близких, защищая нашу Родину от агрессии нацистского киевского режима и его западных покровителей. Это настоящие герои, которыми гордится самарская земля и вся наша огромная держава. И наша задача – пока отцы там, на передовой, всемерно поддержать семьи защитников, окружить их заботой, вниманием и почетом.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам здоровья, семейного счастья, благополучия, мира и добра! И пусть семья станет для каждого из вас надежным прибежищем, в котором вас всегда любят и ждут!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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