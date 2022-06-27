Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем молодежи

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Дорогие друзья!

Примите мои самые теплые, искрение поздравления с Днём молодежи России!

«На то молодость и дана, чтобы быть кипучей, активной, жизнеутверждающей». Эти слова нашего великого писателя Михаила Шолохова в полной мере характеризуют современных молодых людей, которые настроены на самореализацию, достижение успеха, активное участие в жизни Самарской области и всей России.

Сегодня в условиях беспрецедентного санкционного давления наша страна как никогда нуждается в настоящих лидерах — капитанах бизнеса, устроителях социальной сферы, людей, успешных в самых разных отраслях. Нам нужны молодые профессионалы, умеющие принимать взвешенные, компетентные, эффективные решения, готовые брать ответственности за порученное дело, за будущее родного города и села, за будущее нашей губернии и всей России.

Находить таких людей, создавать условия для раскрытия их профессионального потенциала, «ставить на крыло» призвана президентская платформа «Россия – страна возможностей». В 2021 году на базе этой платформы были запущены новые проекты для ИТ-специалистов, студентов, добровольцев и педагогов. Кроме того, по инициативе самарцев планируется организовать семейный конкурс, идея которого была поддержана Президентом Владимиром Владимировичем Путиным.

Меня искренне радует, что представители нашего региона всё более активно и успешно проявляют себя на различных федеральных площадках — в конкурсах «Лидеры России», «Мой первый бизнес», движении WorldSkills, олимпиаде «Я – профессионал» и многих других значимых проектах.

Грандиозным событием стал ХХХ Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», который мы провели на самарской земле, еще раз доказав, что наша молодежь инициативна и очень талантлива.

Весной этого года стартовал новый проект — «Лига будущего», призванный собрать и воплотить лучшие молодежные идеи. Его главная задача — сделать молодых людей соавторами перемен, внести новые идеи и смыслы в развитие России. Уверен, нам есть что предложить стране.

В губернии создается целая экосистема выявления талантливой молодежи. Одним из ключевых ее звеньев стал Центр развития талантов и трансформации управления «Таволга», который объединяет представителей власти, предпринимательского сообщества, образовательных организаций, молодежных объединений и активных граждан.

На достижение этих целей направлена и Стратегия лидерства Самарской области, одной из приоритетных задач которой является поддержка молодежи, создание конкретных механизмов социальных лифтов.

Дорогие друзья! Мы и дальше будем делать все для того, чтобы каждый из вас мог максимально самореализоваться, найти свое место в жизни и принести пользу обществу, чтобы наша молодежь воспитывала в себе характер и дух победителей.

Счастья вам, здоровья, благополучия и реализации всех жизненных планов!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров