Дмитрий Азаров поздравил сотрудников Росгвардии с праздником

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Уважаемые сотрудники и ветераны войск национальной гвардии Российской Федерации!

История Росгвардии насчитывает уже более двух столетий. Представители этой важнейшей правоохранительной структуры всегда хранили верность традициям, в основе которых – преданное служение Отечеству, патриотизм и воинская доблесть.

И сегодня сотрудники ведомства являются надежной опорой Российского государства. Самарские росгвардейцы успешно выполняют поставленные перед ними служебно-боевые задачи как на территории нашего региона, так и в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Встав на пути украинских нацистов, иностранных наемников и их западных кураторов, росгвардейцы проявляют подлинный героизм, неуклонную решимость и волю к победе.

Дорогие друзья! Каждый из вас своим мужеством, самоотверженностью, верностью Присяге заслужил искреннее уважение, доверие и восхищение наших земляков. От всей души благодарю вас за честную службу, слаженную и четкую работу по обеспечению мира, порядка и спокойствия в нашем регионе и за его пределами. Спасибо ветеранам Росгвардии, которые щедро делятся своими знаниями и опытом с младшими товарищами, активно занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи.

От всего сердца желаю вам, вашим родным и близким здоровья, оптимизма, благополучия и мирного неба над головой!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров