Дмитрий Азаров поздравил сотрудников органов безопасности с Днем работника органов безопасности РФ

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Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности!

Примите мои поздравления с профессиональным праздником!



В этом году мы отмечаем 105-летие со дня образования Самарской губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, правопреемником которой является Управление ФСБ России по Самарской области.

День чекиста, как неофициально называют этот праздник, объединяет людей, чье призвание — верой и правдой служить государству и российскому народу, стоять на страже национальных интересов страны, обеспечивая спокойствие и безопасность наших граждан.

Сегодня в условиях проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и жесточайшего санкционного давления со стороны западных покровителей нацистского киевского режима на вас возложена особая миссия, от выполнения которой во многом зависит эффективность противодействия внешнему врагу, сохранение социальной стабильности общества, суверенитета и территориальной целостности России.

Ваше ведомство достойно выполняет поставленные перед ним задачи как на территории Самарской области, так и в зоне СВО, где сотрудники ФСБ, рискуя жизнью, проявляют высочайший профессионализм, выдержку и мужество.

Искренне благодарю вас за честное, самоотверженное служение Отечеству, умение грамотно и хладнокровно действовать в самых сложных ситуациях, работать на опережение, глубоко анализируя обстановку и эффективно используя свой интеллектуальный потенциал.

Отдельная благодарность ветеранам органов безопасности, опыт и традиции которых помогают вести успешную борьбу с экстремизмом, терроризмом, коррупцией и другими угрозами и вызовами.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, успехов в службе на благо нашей Родины – великой России!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров