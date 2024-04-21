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Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления

21 апреля 2024 12:06
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Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления

Дорогие земляки!

21 апреля Самарская область вместе со всей страной отмечает День местного самоуправления. Этот праздник объединяет тысячи работников и ветеранов органов МСУ, представляющих самый близкий к людям уровень власти.

В нашей губернии традиции местного самоуправления имеют глубокие исторические корни. Именно у нас в середине ХIХ века было созвано первое в России Учредительное губернское земское собрание.

Муниципальные власти призваны решать самые насущные проблемы наших граждан, находиться с ними в постоянном контакте, эффективно реагировать на их запросы и чаяния. И там, где в муниципалитетах трудятся энергичные, ответственные, высокопрофессиональные кадры, проявляющие искреннюю заботу о наших земляках, такое соработничество приносит свои плоды.

Так, в регионе при участии активных, инициативных, неравнодушных граждан успешно реализуются национальные проекты, формируется, в том числе благодаря проекту «Содействие», комфортная городская среда, благоустраиваются сельские территории, что дает возможность улучшать условия жизни людей, обеспечивать их благополучие и безопасность.

Сегодня одной из важнейших наших задач остается поддержка военнослужащих, участников специальной военной операции, и членов их семей. В нашем регионе при активном участии органов муниципальной власти выстроена многоуровневая система, позволяющая оказывать им необходимую помощь.

У нас действует система социальных паспортов семей военнослужащих, региональная программа «Возвращение», которая хорошо зарекомендовала себя, получив одобрение Президента России Владимира Владимировича Путина, поручившего распространить ее на другие регионы. Но конечно, эффективно эти меры могут работать только при условии добросовестного, чуткого, внимательного отношения местных властей к каждой семье героя.

От всей души поздравляю всех представителей муниципальной службы с профессиональным праздником! Хочу искренне поблагодарить вас, дорогие друзья, за честный, самоотверженный труд, стремление отдавать все свои силы на благо наших земляков, на благо Самарского края.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и успехов в работе!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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