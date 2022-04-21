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Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления

21 апреля 2022 14:00
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Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления

Дорогие земляки!

21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Он уходит своими корнями в традиции земства, которыми славится Самарская земля. Именно у нас в 1851 году было созвано первое в России Учредительное губернское земское собрание. И сегодня этот праздник по праву отмечают не только работники органов муниципальной власти, но и все активные, неравнодушные жители региона, принимающие участие в его развитии.

Местное самоуправление — это самый близкий к людям уровень власти. И сегодня, когда наша страна переживает непростой период, связанный с попытками несправедливой экономической блокады, беспрецедентным информационным давлением, очень важно эффективное управление на местах, сплоченность и единство всех жителей территорий. Перед нами по-прежнему стоят серьезнейшие задачи по реализации национальных проектов, инициированных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, привлечению инвестиций, строительству объектов социальной инфраструктуры, приведению в порядок дворов, общественных пространств, оказанию адресной поддержки гражданам. Очень важно, чтобы позитивные перемены основывались на пожеланиях и наказах жителей территорий и проводились под общественным контролем. Только так можно добиться по-настоящему командного подхода к решению задач – а значит, и более эффективного результата.

Работа в органах местного самоуправления – нелегкий труд, требующий полной самоотдачи, высочайшего профессионализма, каждодневного служения общественному благу. Но, как известно, дорогу осилит идущий. Уверен, вместе мы сможем сделать наши города и районы еще более привлекательными для бизнеса и комфортными для жизни людей, создать условия для того, чтобы каждый человек мог реализоваться и в профессии, и в творчестве, и в семье. Региональные власти всегда готовы оказать муниципалитетам необходимую поддержку.

Дорогие друзья! Уважаемые работники и ветераны органов МСУ, а также все жители губернии! От всей души благодарю вас за труд, ответственное отношение к делу, неравнодушие к судьбе Самарского края, готовность вкладывать свои силы, время, умения и таланты в развитие и укрепление нашей области и нашей великой Родины - России!

Искренне желаю вам и вашим близким здоровья, добра, благополучия и успеха во всех начинаниях!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

 

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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