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Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем города

12 сентября 2021 11:23
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Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем города

Дорогие земляки!
Сегодня наш прекрасный город отмечает свой 435-й день рождения.

Основанная в 1586 году  князем Григорием Засекиным, наша любимая Самара за несколько столетий из небольшой крепости на Волге превратилась в мегаполис, жемчужину Поволжья, мощный индустриальный и культурный центр, космическую столицу России.
Ее судьба во всех отношениях уникальна. В годы Великой Отечественной войны именно наш город, тогда Куйбышев, стал «запасной столицей»: сюда были эвакуированы Правительство, Верховный Совет СССР, многие наркоматы, весь дипломатический корпус, Большой театр и многие другие учреждения. На нужды фронта у нас работало порядка двадцати крупных промышленных предприятий.
Послевоенная летопись Самары также отмечена многими выдающимися трудовыми достижениями горожан. Их вклад в развитие страны был отмечен высоким званием «Город трудовой доблести», присвоенным Самаре в год 75-летия Великой Победы.
Нам действительно есть чем гордиться. Сохраняя лучшие традиции наших предшественников, их умение работать по-самарски, мы и сегодня решаем крайне важные для города, области и всей страны задачи – в промышленности, науке, образовании, здравоохранении, культуре. И при этом неустанно заботимся о развитии  и процветании нашего родного города, о повышении его инвестиционной и туристической привлекательности.
За три последних года в Самарской области были благоустроены свыше тысячи дворовых территорий и почти пятьсот общественных пространств. Чтобы Самара стала еще комфортнее, современнее и благоустроеннее, мы запускаем несколько проектов комплексного освоения территорий – возле стадиона «Самара-Арена», на заводских территориях 4 ГПЗ и ЗИМ, а также в районе торговых центров «Амбар» и «Метро».
Дорогие земляки, я искренне рад, что мне выпало огромное счастье вместе с вами обустраивать родную землю, жить и трудиться там, где я родился, вырос, получил путевку в жизнь. Уверен, что вместе мы обязательно претворим наши планы и мечты в реальность.
От всего сердца благодарю вас за активное участие в преобразованиях, осуществляемых на благо нашего любимого города, за ваше трудолюбие, талант, инициативу и неравнодушие к судьбе нашей малой Родины.

Здоровья и благополучия Вам и Вашим семьям! Вперед, Самара!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: В центре внимания День города Дмитрий Азаров

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