Дмитрий Азаров поздравил работников сферы ЖКХ с профессиональным праздником

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Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вопросы обеспечения населения электроэнергией, газом, теплом, чистой водой касаются каждой семьи и непосредственным образом влияют на качество жизни граждан. Комфортный быт, обустроенные дворы и улицы, своевременная уборка территорий во многом определяют настроение и социальное самочувствие людей.

Особенно важна эффективная бесперебойная работа коммунальных служб и организаций бытового обслуживания в условиях санкционного давления на экономику и снижения уровня доходов части населения региона.

Поэтому сегодня так необходимо тесное взаимодействие между органами исполнительной власти Самарской области, органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями и представителями общественности. Прямой диалог с людьми позволяет лучше понимать наиболее актуальные проблемы, волнующие наших земляков, и принимать действенные меры для их решения. И такая практика широко применяется в нашем регионе.

Дорогие друзья! Выражаю вам искреннюю благодарность за трудолюбие, профессионализм, преданность своему делу, готовность решительно и самоотверженно действовать в самых экстремальных ситуациях, постоянное стремление соответствовать требованиям времени.

Нам предстоит еще многое сделать в сфере формирования комфортной городской среды, капитального ремонта домов, модернизации коммунального хозяйства, развития сельских территорий. Мы продолжим реализацию национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, регионального проекта «СОдействие» и будем использовать все возможности для участия в федеральных конкурсах благоустройства территорий.

Не сомневаюсь, что только наш совместный созидательный труд, отвечающий потребностям и запросам жителей губернии, может принести желаемый результат, дать мощный импульс дальнейшему развитию отрасли.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и новых профессиональных достижений!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров