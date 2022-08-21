Дмитрий Азаров поздравил работников отрасли с Днем воздушного флота России

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Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации Самарской области!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем воздушного флота России!

Этот замечательный праздник объединяет всех, кто поднимает в небо воздушные лайнеры и обеспечивает их полёты, кто работает в конструкторских бюро и производственных цехах авиастроительных заводов, кто не мыслит своей жизни без большой и малой авиации.

Ваша мирная профессия пользуется заслуженным авторитетом в обществе. Благодаря вам сегодня совершенствуется авиационная инфраструктура, открываются новые маршруты, создаются комфортные и безопасные условия для пассажиров, повышается качество их обслуживания.

Сегодня в условиях санкционного давления со стороны стран Запада авиационная отрасль сталкивается с серьезными вызовами. Однако не сомневаюсь, что огромный потенциал отечественного авиастроения, наши высокопрофессиональные кадры, традиции, заложенные ветеранами-авиаторами, позволят нам преодолеть все трудности и выйти на качественно новый этап развития воздушного флота.

Самарская область была и остается авиационным регионом. Предприятия авиастроения, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, модернизированный аэропорт «Курумоч», являющийся одной из лучших авиагаваней страны, – все это создает точки роста для дальнейшего развития авиационно-космического кластера губернии.

Большое вам спасибо за ваши знания и опыт, высочайшее мастерство, за ваш нелегкий, ответственный труд.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, чистого неба, успехов в работе и во всех начинаниях! Стабильности, благополучия и уверенности в завтрашнем дне вам и вашим семьям!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров