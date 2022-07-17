Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре за сутки заболел 51 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
Погибли все находившиеся на борту, включая пилота — биатлониста Игоря Малиновского.
В МЧС подтвердили гибель пассажиров и пилота разбившегося на Камчатке вертолета
В страшном ДТП в Самарской области погибло три человека
В страшном ДТП в Самарской области погибло три человека
В Самаре осужден мужчина, расплатившийся в магазине чужой банковской картой
В Самаре осужден мужчина, расплатившийся в магазине чужой банковской картой
Самарчанка одолжила золотые серьги мошеннице, которая продала их за 15 тысяч
Самарчанка одолжила золотые серьги мошеннице, которая продала их за 15 тысяч
Аналитик рассказал о «красной линии» рубля
Аналитик рассказал о «красной линии» рубля
В Самаре нашли опасный пляж
В Самаре нашли опасный пляж
В Самаре сбили насмерть подростка рядом с Загородным парком
В Самаре сбили насмерть подростка рядом с Загородным парком
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.26
-0.27
EUR 58.34
-0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Росреестр СО: состоится прямая линия с начальником отдела регистрации земельных участков Павелом Найдовским
В Самарской филармонии отметили День российской почты и юбилей Самарского почтамта
Тольяттинцев приглашают на открытие Эко-Парка Шлюзовой
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником

17 июля 2022 10:44
194
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником

Уважаемые работники и ветераны металлургической отрасли!

Примите мои самые теплые, искренние поздравления с профессиональным праздником!

Металлургия — одна из ведущих отраслей российской промышленности — служит важнейшим драйвером промышленного роста страны и играет важную роль в региональной экономике.

Базовым металлургическим предприятием губернии является наш Самарский металлургический завод — крупнейший производитель алюминиевых полуфабрикатов, третий год подряд входящий в рейтинг лучших работодателей России. Производственные мощности предприятия позволяют создавать уникальные решения для авиационной, космической, упаковочной, строительной отраслей, машиностроения и транспорта. Самарский металл – это надежность и качество, что позволяет использовать его и в архитектуре, создавая современные элегантные здания.

Важно, что даже в условиях введения против нашей страны несправедливых санкций завод продолжает продуктивную и системную работу. Коллектив предприятия может рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны Правительства области, наше конструктивное взаимодействие в интересах сохранения производства, рабочих мест и обеспечения безопасных и комфортных  условий труда для сотрудников завода.

Дорогие друзья! Благодарю вас за высочайший профессионализм, ответственное отношение к делу, верность богатым трудовым традициям металлургии, заложенным ветеранами отрасли.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов в вашем нелегком труде на благо нашей губернии, на благо страны – великой России!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров проверил ход строительства трассы и моста через Волгу
14 июля 2022, 13:50
Дмитрий Азаров проверил ход строительства трассы и моста через Волгу
Общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. Всего будет 26 опор, 25 пролетных строений. Строительство
736
В ходе совета обсуждались актуальные задачи для дальнейшего развития экономики, региональные меры поддержки людей и бизнеса в условиях санкционного давления.
07 июля 2022, 20:11
Дмитрий Азаров на заседании Совета ПФО внес предложения по доработке действующих мер поддержки экономики 
В ходе совета обсуждались актуальные задачи для дальнейшего развития экономики, региональные меры поддержки людей и бизнеса в условиях санкционного давления. Экономика
1009
Дмитрий Азаров добился выделения Самарской области более 9 млрд рублей для завершения строительства трассы и моста через Волгу
07 июля 2022, 12:58
Дмитрий Азаров добился выделения Самарской области более 9 млрд рублей для завершения строительства трассы и моста через Волгу
Инфраструктурный бюджетный кредит позволит сохранить набранный ритм строительных работ на объекте, имеющего стратегическое значение для Самарской области и... Экономика
2735
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
17 июля 2022  10:44
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
192
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
15 июля 2022  12:14
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
809
В
15 июля 2022  11:12
В "РКС-Самара" обновили список адресов, где происходят частые засоры по вине жителей
460
Дмитрий Азаров проверил ход строительства трассы и моста через Волгу
14 июля 2022  13:50
Дмитрий Азаров проверил ход строительства трассы и моста через Волгу
738
В Самарской области появился новый министр
14 июля 2022  10:29
В Самарской области появился новый министр
581
Весь список