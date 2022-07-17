Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником

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Уважаемые работники и ветераны металлургической отрасли!

Примите мои самые теплые, искренние поздравления с профессиональным праздником!

Металлургия — одна из ведущих отраслей российской промышленности — служит важнейшим драйвером промышленного роста страны и играет важную роль в региональной экономике.

Базовым металлургическим предприятием губернии является наш Самарский металлургический завод — крупнейший производитель алюминиевых полуфабрикатов, третий год подряд входящий в рейтинг лучших работодателей России. Производственные мощности предприятия позволяют создавать уникальные решения для авиационной, космической, упаковочной, строительной отраслей, машиностроения и транспорта. Самарский металл – это надежность и качество, что позволяет использовать его и в архитектуре, создавая современные элегантные здания.

Важно, что даже в условиях введения против нашей страны несправедливых санкций завод продолжает продуктивную и системную работу. Коллектив предприятия может рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны Правительства области, наше конструктивное взаимодействие в интересах сохранения производства, рабочих мест и обеспечения безопасных и комфортных условий труда для сотрудников завода.

Дорогие друзья! Благодарю вас за высочайший профессионализм, ответственное отношение к делу, верность богатым трудовым традициям металлургии, заложенным ветеранами отрасли.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов в вашем нелегком труде на благо нашей губернии, на благо страны – великой России!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров