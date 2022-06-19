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Дмитрий Азаров поздравил медиков региона с Днем медицинского работника

19 июня 2022 11:25
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Дмитрий Азаров поздравил медиков региона с Днем медицинского работника

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

В последние годы в условиях борьбы с короновирусной инфекцией мы особенно остро прочувствовали, насколько важна для сбережения общественного здоровья, для каждого из нас четкая и эффективная работа отрасли, которую вы представляете.

Больше двух лет работая на пределе человеческих возможностей, наши врачи, медсестры, младший медперсонал, водители самоотверженно выполняли свой профессиональный долг, и в самых трудных ситуациях с риском для собственной жизни приходили на помощь людям. Проявляли героизм, мужество, невероятную силу воли, заслужив самую искреннюю благодарность и уважение наших земляков.

Несмотря на колоссальные сложности, связанные с противодействием пандемии, мы продолжили развитие региональной системы здравоохранения. В прошлом году по поручению Президента Владимира Владимировича Путина в Самарской области началась реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения, на которое пришелся основной удар COVID-19. Общими усилиями мы сумели принять выверенные, сфокусированные решения, чтобы защитить здоровье наших граждан и выполнить запланированные показатели национального проекта «Здравоохранение», реализуемого по инициативе Главы государства.

Дорогие друзья! От имени жителей нашей губернии хочу от всей души поблагодарить вас за нелегкий, требующий высочайшей самоотдачи труд, за ваше внимание и заботу, за то, что вы всегда на посту, готовы помогать и защищать.

Уверен, вместе мы сделаем все необходимое для того, чтобы каждый человек, нуждающийся в медицинской помощи, получал ее своевременно и в полном объеме.

Позвольте пожелать вам успехов в выполнении вашей благородной миссии! Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: Дмитрий Азаров

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