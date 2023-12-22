Дмитрий Азаров поздравил энергетиков региона с праздником

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Уважаемые работники энергетического комплекса Самарской области!

Примите мои самые теплые, искренние поздравления с профессиональным праздником!

История региональной энергосистемы насчитывает уже более девяти десятилетий. Начавшись с создания Самарского энергокомбината, в который вошли ГРЭС и одна линия электропередачи, она выросла до мощного энергокомплекса, который является сегодня базой для развития промышленности, успешной реализации инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным национальных проектов, основой обеспечения энергобезопасности нашего региона.

Благодаря упорному труду энергетиков нам на протяжении нескольких лет удается удерживать высокие показатели по приросту инвестиций. При этом продолжается системная работа по повышению надежности энергоснабжения и модернизации энергообъектов. Только за последние пять лет на эти цели было направлено около 40 млрд рублей.

Особую благодарность хочу выразить нашим специалистам, обеспечившим восстановление энергообъектов в Донецкой Народной Республике, в городе-побратиме Снежное. Большое спасибо всем, кто занимался переустройством линий в рамках строительства трассы «Обход Тольятти» в составе транспортного маршрута «Европа — Западный Китай», формированием современного образовательно-производственного кампуса строительно-энергетического колледжа имени П.Мачнева, принимал участие в других крупных проектах. И конечно, всем специалистам, которые работают в составе аварийных бригад, оперативно устраняя нештатные ситуации.

Дорогие друзья! Благодарю вас за высочайший профессионализм, ответственность, стремление соответствовать требованиям времени, за преданность славным трудовым традициям ветеранов отрасли.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, мира и добра!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров