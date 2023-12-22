Я нашел ошибку
Главные новости:
«Партийный десант» проверил модернизацию объектов здравоохранения в Красноярском районе
«Партийный десант» проверил модернизацию объектов здравоохранения в Красноярском районе
Лидия Рогожинская поблагодарила участников отраслевых недель на выставке «Россия»
Лидия Рогожинская поблагодарила участников отраслевых недель на выставке «Россия»
«Бокс на Волге»: в Самаре на ринг выйдут сильнейшие боксеры России и Кубы
«Бокс на Волге»: в Самаре на ринг выйдут сильнейшие боксеры России и Кубы
На дорогах активизировались мошенники, придумывающие всё более изощренные схемы обмана автовладельцев
На дорогах активизировались мошенники, придумывающие всё более изощренные схемы обмана автовладельцев
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков региона с праздником
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков региона с праздником
В ОДК-Кузнецов наградили работников – призеров всероссийского экологического диктанта
В ОДК-Кузнецов наградили работников – призеров всероссийского экологического диктанта
Воспитатель детского сада в Сызрани перевела мошенникам более 700 тысяч рублей
Воспитатель детского сада в Сызрани перевела мошенникам более 700 тысяч рублей
Больше всего в новогоднюю ночь самарцев раздражают фейерверки и скучные телепередачи
Больше всего в новогоднюю ночь самарцев раздражают фейерверки и скучные телепередачи
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.71
1.3
EUR 100.51
1.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская областная библиотека приглашает на открытие новой выставки в отдел редких книг
МЧС СО: профилактическая работа в преддверии новогодних праздников
В ТГУ состоялось итоговое в 2023 году заседание совета фонда «Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров поздравил энергетиков региона с праздником

22 декабря 2023 10:31
90
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков региона с праздником

Уважаемые работники энергетического комплекса Самарской области!
Примите мои самые теплые, искренние поздравления с профессиональным праздником!

История региональной энергосистемы насчитывает уже более девяти десятилетий. Начавшись с создания Самарского энергокомбината, в который вошли ГРЭС и одна линия электропередачи, она выросла до мощного энергокомплекса, который является сегодня базой для развития промышленности, успешной реализации инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным национальных проектов, основой обеспечения энергобезопасности нашего региона.

Благодаря упорному труду энергетиков нам на протяжении нескольких лет удается удерживать высокие показатели по приросту инвестиций. При этом продолжается системная работа по повышению надежности энергоснабжения и модернизации энергообъектов. Только за последние пять лет на эти цели было направлено около 40 млрд рублей.

Особую благодарность хочу выразить нашим специалистам, обеспечившим восстановление энергообъектов в Донецкой Народной Республике, в городе-побратиме Снежное. Большое спасибо всем, кто занимался переустройством линий в рамках строительства трассы «Обход Тольятти» в составе транспортного маршрута «Европа — Западный Китай», формированием современного образовательно-производственного кампуса строительно-энергетического колледжа имени П.Мачнева, принимал участие в других крупных проектах. И конечно, всем специалистам, которые работают в составе аварийных бригад, оперативно устраняя  нештатные ситуации.

Дорогие друзья! Благодарю вас за высочайший профессионализм, ответственность, стремление соответствовать требованиям времени, за преданность славным трудовым традициям ветеранов отрасли.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, мира и добра!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Владимир Путин отметил, что нынешний потенциал позволяет выйти на принципиально другой уровень и динамику развития всей страны.
21 декабря 2023, 22:49
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
Владимир Путин отметил, что нынешний потенциал позволяет выйти на принципиально другой уровень и динамику развития всей страны. Политика
831
Глава региона отметил, что рад встрече с людьми, которые сегодня творят историю самарского края, являясь надежной опорой не только для региона, но и всей страны.
20 декабря 2023, 18:01
Губернатор Дмитрий Азаров вручил землякам государственные награды
Глава региона отметил, что рад встрече с людьми, которые сегодня творят историю самарского края, являясь надежной опорой не только для региона, но и всей страны. Общество
684
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников органов безопасности с Днем работника органов безопасности РФ
20 декабря 2023, 11:02
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников органов безопасности с Днем работника органов безопасности РФ
День чекиста, как неофициально называют этот праздник, объединяет людей, чье призвание —  верой и правдой служить государству и российскому народу. Общество
550
  • Требуется журналист
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков региона с праздником
22 декабря 2023  10:31
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков региона с праздником
80
Владимир Путин отметил, что нынешний потенциал позволяет выйти на принципиально другой уровень и динамику развития всей страны.
21 декабря 2023  22:49
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
883
С начала 2023 года жителями Самарской области заключено более 6,8 тысяч социальных контрактов
21 декабря 2023  11:38
С начала 2023 года жителями Самарской области заключено более 6,8 тысяч социальных контрактов
600
Глава региона отметил, что рад встрече с людьми, которые сегодня творят историю самарского края, являясь надежной опорой не только для региона, но и всей страны.
20 декабря 2023  18:01
Губернатор Дмитрий Азаров вручил землякам государственные награды
686
В Самарской области увеличили прожиточный минимум
20 декабря 2023  13:11
В Самарской области увеличили прожиточный минимум
604
Весь список