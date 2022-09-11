Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем города

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Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с днем рождения нашего замечательного города!

Самара – это город-труженик. Став в годы Великой Отечественной войны «запасной столицей», Куйбышев внес неоценимый вклад в Великую Победу, за что был отмечен высоким званием «Город трудовой доблести».

Самара – это город-новатор. Недаром ее называют космической столицей России. Наши вузы, научные организации, всемирно известные предприятия реального сектора экономики, такие как РКЦ «Прогресс» и «ОДК-Кузнецов», а также созданный научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего» создают основу для опережающего инновационно-технологического развития региона и страны в целом.

Самара – это город-курорт. Традиционное самарское гостеприимство, радушие и открытость горожан, наша системная работа по развитию туристического потенциала городского округа дают зримые результаты. Нашим гостям давно полюбились Грушинский фестиваль, Молодежный форум ПФО «iВолга». Из года в год растет поток туристов, все больший размах приобретают такие массовые события, как фестиваль набережных «ВолгаФест», международный фестиваль искусств «Шостакович. ХХ век» и многие другие. С огромным успехом в этом году в Самаре прошла ХХХ Юбилейная Студенческая Весна, первый фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ», ставшие настоящим праздником таланта, красоты и творческой энергии.

Дорогие земляки, я счастлив тем, что имею возможность вместе с вами обустраивать нашу любимую Самару. Уверен, что мы добьемся всех поставленных целей, научим подрастающее поколение с благодарностью и уважением относиться к родной земле, к богатому наследию, подаренному нам природой и предыдущими поколениями самарцев. Мы вместе создадим все условия для того, чтобы жители города больше узнавали о родном крае, проникались к нему любовью, становились настоящими патриотами родной земли.

Благодарю вас за поддержку в реализации наших стратегических планов, желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, мира и добра! Цвети, наша любимая Самара, радуй нас своими успехами и новыми выдающимися достижениями!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров