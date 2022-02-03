Дмитрий Азаров подписал новое постановление о мерах против коронавируса в Самарской области

68

Согласно документу, будут действовать следующие меры противодействия COVID-19:

приостанавливается проведение всех спортивных мероприятий и соревнований среди детей и подростков;

несовершеннолетним также нельзя будет до 15 февраля посещать театры, кинозалы, цирки и другие культурно-досуговые учреждения;

медорганизации первичного звена приостановят плановую работу, в том числе диспансеризацию. Медики перейдут на экстренный режим работы – будут оказывать неотложную помощь пациентам. Исключение – прием беременных, людей с болезнями кровообращения и онкологией. Стационарная помощь пациентам по показаниям оказывается в штатном режиме.

Также будет продолжаться выдача лекарств по льготам.