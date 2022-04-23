Дмитрий Азаров поблагодарил участников общегородского субботника

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Сегодня, 23 апреля, в Самаре проходит общегородской субботник. Вместе с коммунальными службами в нем принимают участие десятки тысяч горожан, трудовые коллективы, учащиеся школ, ссузов и вузов, волонтеры, общественные и молодежные организации.

В преддверии майских праздников особое внимание уделяется мемориальным комплексам и местам, связанных с Великой Отечественной войной. Один из них – Парк Победы в Советском районе, в генеральной уборке которого сегодня приняли участие жители, «Волонтеры Победы», активисты партии «Единая Россия». Вместе с земляками в наведении порядка принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона поблагодарил неравнодушных земляков за инициативность. «Хочу поблагодарить всех своих земляков, всех жителей Самарской области за то, что они откликаются и поддерживают эту традицию, поддерживают чистоту и порядок. После зимы нужно навести порядок и на своем участке, и на каждой улице, во дворе, в наших городах и селах, чтобы они радовали наших детей, наших ветеранов чистотой и благоустройством. Поэтому огромное спасибо всем, кто откликнулся и вышел на субботник», - подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что проведение субботников – это не только уборка территорий, но и традиция, объединяющая поколения: «Сегодня на субботнике и люди старшего поколения, и совсем юные наши земляки, которые вышли навести порядок в любимом парке, парке, который расположен рядом с их домом. Спасибо большое. Я приветствую такое желание своих земляков обустраивать и благоустраивать родную землю. Это большое счастье».

В Парке Победы возведены мемориальный комплекс Героев СССР, Вечный огонь, памятник участникам ВОВ, открыт памятник малолетним узникам фашистских концлагерей, установлен монумент участников Парада Победы в Москве 1945 года, а также представлена техника времен Великой Отечественной войны. Территорию знакового для Самары места вместе с местными жителями сегодня благоустраивали активисты всероссийского движения «Волонтеры Победы». В рамках патриотической акции они по всей стране приводят в порядок мемориалы и памятные комплексы, посвященные защитникам Родины. Коммунальные и муниципальные службы помимо уборки и очистки готовят всю инфраструктуру Парка Победы, проводят необходимые ремонтные работы.

«Парк Победы – это особое место. К 9 мая здесь все должно быть готово на 100%. В том числе, необходимо привести в порядок фонтан и входные группы», - подчеркнул Дмитрий Азаров, осматривая текущее состояние парка вместе с главой Самары Еленой Лапушкиной.

В ближайшее время на территории Парка Победы появится еще один знаковый объект – памятник Почетному гражданину Самарской области, Герою Советского Союза, одному из самых уважаемых людей региона Владимиру Чудайкину, который ушёл из жизни в 2020 году. Открытие бронзового бюста на одной из аллей парка планируется 8 мая.

«Очень важно, что городское сообщество, ветераны приняли решение об установке памятника нашему легендарному герою-танкисту Владимиру Ивановичу Чудайкину именно здесь. Мы гордимся своими земляками, фронтовиками, защитниками Отчества, гордимся тружениками тыла, которые отдавали все для фронта, все для Победы. И я уверен, что святой для каждого россиянина праздник 9 Мая пройдет в Самарской области в соответствии с той гордостью, которая есть в сердцах моих земляков», - отметил губернатор. Глава региона также обратил внимание городских властей на то, что вся территория около памятника обязательно должна быть ухожена и благоустроена: «Чтобы все это было красиво и достойно памяти великого человека».

Весь апрель месячник по благоустройству проходит во всех городах и муниципальных районах Самарской области. Присоединиться к генеральной уборке может любой желающий.

Фото: правительство СО