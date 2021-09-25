Дмитрий Азаров открыл фестиваль деятелей интернета 404fest

227

Сегодня, 25 сентября, в Самаре стартовал десятый юбилейный фестиваль деятелей интернета 404fest. Одна из самых масштабных российских IT-конференций проводится в регионе по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова.

Фестиваль 404fest – крупнейшее в стране событие отрасли IT, которое организует международная компания Mercury Development, чьи разработки используются во всем мире. Поддержку в его проведении оказывает Правительство Самарской области, в частности проектный офис цифрового развития региона. Фестиваль, становившийся лауреатом всероссийской премии «Премия Рунета», направлен на популяризацию IT-профессий, обмен опытом между лучшими экспертами и начинающими специалистами, развитие IT-индустрии и передовых digital-проектов, решение задач национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

На различных тематических секциях участники 404fest обсуждают вопросы веб-разработок, дизайна, менеджмента, PR и маркетинга, бизнес – технологий, стартапов, искусственного интеллекта, кибербезопасности и многие другие. На 404fest выступают эксперты федерального и международного уровня, среди них были мировые легенды IT Билл Бакстон (партнер-исследователь Microsoft Research) и Фридтьеф Детцнер (сооснователь системы управления веб-сайтов Jimdo).

«404fest — это один из брендов Самарской области. Фестиваль — магнит для молодых, талантливых, креативных людей, которые живут настоящим, но устремлены в будущее. Сегодня здесь те, кто были на первых фестивалях в качестве школьников и студентов, а уже сегодня – успешные руководители, топ – менеджеры, собственники компаний. Уверен, что фестиваль будет расти и привлекать все больше специалистов. Самое главное, чтобы каждый из вас мог реализовать себя и свои идеи. Мы стремимся создать все условия для того, чтобы креативные и талантливые люди приезжали к нам и оставались здесь жить и работать навсегда», — отметил на открытии фестиваля Губернатор Дмитрий Азаров.

Благодаря поддержке Губернатора Дмитрия Азарова сегодня фестиваль 404fest – одно из крупнейших событий IT – индустрии в России, привлекающее внимание ведущих специалистов отрасли со всей страны и зарубежья.

«Это первое подобное мероприятие за 1,5 года, которое я посещаю. И не потому что не было выбора, а потому что оно того стоит», — подчеркнул Руслан Фазлыев, создатель платформ электронной коммерции X-Cart и Ecwid.

В этом году в программе фестиваля 12 тематических секций, выступления более 60 топовых спикеров, включая дизайнера и бизнесмена Артемия Лебедева, представителей Microsoft Norway, Ozon, «Яндекс», Mail.ru Group, компаний банковского сектора. Мероприятие проводится с учетом санитарно — эпидемиологических требований, а допуск разрешен только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19, отрицательного ПЦР-теста или справки о наличии антител (перенесенном заболевании COVID-19). «Главная ценность фестиваля в этом году — живое общение людей. Мы старались сделать фестиваль еще интереснее, удивить людей. Считаю, что по целому ряду направлений здесь лучшие в стране тематические секции», — отметил один из организаторов фестиваля, дизайн-директор компании Acronis, советник Губернатора Самарской области Денис Кортунов.

«Мероприятие высокого уровня, к которому большой интерес. На мой взгляд, сегодня Россия – один из мировых лидеров по темпам развития сферы IT: много новых проектов, идей, цифровых платформ и систем. Тем ценнее и полезнее проведение таких фестивалей как 404fest в Самаре», — считает Виталий Копачев, IT — разработчик из Москвы, спикер фестиваля.

Среди спикеров и участников 404fest – опытные и молодые специалисты сферы IT со всей страны и стран зарубежья, которым фестиваль дает возможность повысить свой профессиональный уровень. «Здесь можно узнать что-то новое, повысить свои навыки, познакомиться с крутыми спикерами. И классно, что в нашем регионе проводится такое событие», — поделилась мнением старший системный аналитик из Самары Светлана Абилова.

Сегодня Самарская область занимает ведущие позиции в стране по темпам развития IT – индустрии. Так в начале сентября регион посетил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. В рамках визита было подписано соглашение о сотрудничестве, согласно которому Самарская область стала приоритетным пилотным регионом по разработке и внедрению передовых цифровых технологий. Это предусматривает привлечение инвестиций, поддержку IT – компаний, подготовку кадров.

«Регион в качестве пилотного выбран не случайно. Он организационно, технически готов к тому, чтобы стать ключевой площадкой. И те наработки, которые есть в области, мы будем брать на вооружение и распространять, транслировать на всю страну. Цифровая трансформация всех сфер жизни общества – это общенациональный приоритет развития России, и Самарская область является одним из лидеров», – отметил тогда Максут Шадаев.

Фестиваль будет продолжаться два дня. В течение этого времени выступят десятки спикеров из различных отраслей IT-индустрии.