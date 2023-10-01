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Дмитрий Азаров обратился к землякам в День пожилых людей

1 октября 2023 12:18
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Дмитрий Азаров обратился к землякам в День пожилого человека

Дорогие земляки!

Ежегодно 1 октября мы по сложившейся традиции вместе со всей страной отмечаем День пожилых людей. В этот день мы отдаем должное выдающемуся вкладу, который вносят в сохранение, укрепление и развитие нашей страны люди старшего поколения.

Мы всегда с огромной благодарностью будем помнить о подвиге фронтовиков и тружеников тыла, сумевших выстоять и победить в Великой Отечественной войне, о тех, кто своим самоотверженным трудом в послевоенные годы восстановил экономику и заложил основу для сегодняшних достижений России и нашей родной Самарской области.

Дорогие ветераны! Ваши знания, опыт, поддержка очень важны для нас. Своим примером вы вдохновляете нас на решение самых масштабных задач, укрепляете нашу веру в свои силы, в Победу над поднявшим голову нацизмом, в светлое будущее нашего Отечества – великой России. Низкий вам поклон за все, что вы сделали для страны, для ее развития, процветания и защиты от внешних угроз, для каждого из нас.

Создание условий для комфортной полноценной жизни людей старшего поколения – наша приоритетная задача. Мы исходим из того, что в центре этой политики должен находиться конкретный человек с его потребностями и интересами, с его настоящим и будущим.

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, у нас ведется постоянная работа по улучшению качества жизни людей «серебряного возраста». С этой целью в каждом комплексном центре социального обслуживания населения функционируют клубы активного долголетия.

Работа социальных служб региона с людьми старшего поколения активизируется. Этому способствует ввод ряда новых объектов, оснащение социальных служб специализированным автотранспортом, развитие добровольческого движения. У нас внедряются современные стационарозамещающие технологии и социальные сервисы. В их числе центры дневного пребывания, помогающие нашим бабушкам и дедушкам общаться, развиваться, справляться с бытовыми трудностями.

Главная цель этой работы — здоровье наших земляков, увеличение продолжительности и улучшение качества их жизни, создание условий для того, чтобы человек, независимо от возраста, чувствовал себя счастливым.

Уважаемые представители старшего поколения! Именно благодаря вам мы постигаем духовно-нравственные ценности, укрепляем семейные связи, учимся ценить прошлое и настоящее, работать ради светлого будущего наших детей. От всей души желаю вам здоровья, оптимизма и благополучия, любви, заботы и внимания близких, долгих, счастливых лет жизни!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров

Фото: pxhere.com

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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