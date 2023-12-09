Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Героев Отечества

117

Дорогие земляки!

Вся многовековая история России – это история подвигов и великих свершений наших предков, их бескорыстного, самоотверженного, преданного служения Родине.

И сегодня, в День Героев Отечества — праздник, символизирующий бесстрашие, силу духа, несгибаемый характер лучших представителей нашего многонационального народа, — мы чествуем людей, чьи выдающиеся ратные и трудовые заслуги удостоены высших государственных знаков отличия.

В наши дни, когда нацизм вновь поднимает голову на Украине и в странах Запада, грозя самому существованию Российского государства, на смену героическому поколению, победившему в Великой Отечественной войне, приходят внуки и правнуки тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Отчизны, наше право жить и трудиться на родной земле в соответствии с духовно-нравственными ценностями и традициями нашего общества.

Сегодняшние герои сражаются не ради наград, почестей и славы, а во имя торжества правды и справедливости, во имя жизни на земле, и своей отвагой, воинской доблестью, верностью присяге ежедневно доказывают, что достойны называться потомками Солдат Победы.

Уверен, благодаря всенародной поддержке наших воинов и их семей, готовности каждого из нас внести свой посильный вклад в решение задач специальной военной операции и достижение целей национального развития России, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, мы обязательно победим и приумножим достижения наших отцов и дедов.

От всей души желаю вам, дорогие мои земляки, здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой и всего самого доброго!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров