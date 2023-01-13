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Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня Самарской губернии

13 января 2023 11:48
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Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня Самарской губернии

Дорогие земляки!

13 января мы традиционно отмечаем значимый для каждого из нас День Самарской губернии.

Наш регион часто называют сердцем России. Биение этого сердца во все времена определялось задачами государственного масштаба, которые ставила перед жителями губернии страна. Богатая история, удобное географическое положение, трудолюбивые, гостеприимные и отзывчивые люди, бережно хранящие традиции родного края, – все это позволило нашей области стать крупнейшим промышленным центром, в котором сосредоточена значительная часть экономического и научно-технического потенциала нашей державы.

Благодаря усилиям многих поколений самарцев, их таланту, самоотверженному служению Отечеству Самарская область сегодня является опорным регионом России. И в настоящее время, в условиях жесткого санкционного режима, мы продолжаем добиваться успеха по многим направлениям социально-экономического развития.

Перед нами стоят задачи дальнейшего укрепления экономики, привлечения инвестиций, создания комфортных условий для жизни и работы наших земляков. Мы и дальше будем создавать новые производства, новые технологии, новые рабочие места, заботиться о росте доходов людей.

Справиться с возникшими угрозами и вызовами, мобилизовать все силы и ресурсы для достижения целей, поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, нам помогают черты характера, унаследованные от предков-волжан, — ответственность, единство, умение не пасовать перед трудностями, любовь к Родине.

Особенно ярко эти качества проявляются в ходе проведения специальной военной операции. Сегодня лозунг героического поколения, избавившего Европу от фашизма, — «Все для фронта, все для Победы!» — вновь сплотил нас для защиты нашего Отечества.

Впереди у нас еще немало испытаний и нелегких дорог. Уверен, вместе мы пройдем их достойно. Нам не впервой ковать оружие победы и побеждать на поле боя!

Дорогие земляки! Искренне благодарю вас за труд на благо нашего края и всей страны, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, бережное, уважительное отношение к отечественной истории, готовность отстоять свободу и независимость нашей Отчизны.

От всей души желаю вам здоровья, добра и благополучия, а нашей родной земле — мира и процветания!

 

Губернатор Самарской области  Д.И.Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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