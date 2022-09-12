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Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня дружбы народов

12 сентября 2022 10:15
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Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня дружбы народов

 Дорогие земляки!

12 сентября мы уже в восьмой раз отмечаем региональный праздник — День дружбы народов.

В нашем регионе веками мирно живут и трудятся представители 157 наций и народностей. Каждый народ, храня и развивая свои традиции, вносит в жизнь самарского края элементы собственной культуры, обогащая всю этнокультурную палитру региона.

В Самарской области накоплен большой опыт гармоничного, плодотворного взаимодействия разных этносов, по-настоящему братского отношения между всеми народами, населяющими нашу губернию. И сегодня во многом благодаря тесному сотрудничеству органов государственной власти и институтов гражданского общества в регионе создаются все условия для сохранения и развития культурного многообразия, укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений.

И, конечно, вполне закономерно, что именно у нас в августе нынешнего года состоялся Всероссийский форум «Единство в согласии», посвященный вопросам реализации государственной национальной политики.

В губернии осуществляют свою деятельность сотни национальных общественных и религиозных организаций,  десятки СМИ, школ, творческих коллективов. Строятся и восстанавливаются храмы и мечети, открываются музеи и памятники, работает «Дом дружбы народов», в прошлом году открылся уникальный в масштабах всей страны Парк дружбы народов.

Подлинным символом единения народов на самарской земле стали национальные праздники и фестивали.  Отрадно, что работа в этом направлении получила дополнительный стимул в нынешнем году, объявленном Президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом культурного наследия народов России. Уверен, что общими усилиями мы сбережем, приумножим и передадим это богатство нашим потомкам.

Хочу от всего сердца хочу пожелать вам, дорогие мои земляки, счастья, здоровья и благополучия на родной земле!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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