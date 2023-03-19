Дмитрий Азаров обратился к работникам бытового обслуживания населения и ЖКХ Самарской области

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Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области!

Ваш труд важен для каждого жителя региона. Обеспечивая дома и предприятия светом и теплом, газом и водой, оказывая услуги в сфере быта, вы создаете условия для комфортной, безопасной жизни наших земляков и в значительной степени влияете на их настроение и социальное самочувствие. Поэтому вопросам эффективного функционирования организаций коммунальных служб и бытового обслуживания, модернизации инфраструктуры ЖКХ в регионе и стране в целом уделяется особое внимание. Усилия органов власти всех уровней направлены на кардинальное решение проблемы высокого износа коммунальных сетей, строительство и реконструкцию очистных сооружений и объектов водоснабжения, совершенствование системы обращения с ТКО. Конечная цель этих преобразований — повышение качества коммунальных услуг по доступной для людей стоимости.

Искренне благодарю работников отрасли за трудолюбие, умение решительно и самоотверженно действовать в самых сложных ситуациях, постоянное стремление соответствовать потребностям и запросам жителей губернии.

Уверен, что, опираясь на опыт ветеранов и славные трудовые традиции, в основе которых всегда лежали профессионализм, ответственность и преданность своему делу, вы справитесь со всеми поставленными задачами.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов в профессиональной деятельности!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров