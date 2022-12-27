Дмитрий Азаров навестил раненых в военном госпитале и поздравил их с наступающим Новым годом

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Во вторник, 27 декабря, губернатор Дмитрий Азаров побывал в военном госпитале Министерства обороны России на улице Невской в Самаре, где навестил бойцов, получивших ранения в ходе специальной военной операции. Вместе с Главой региона с защитниками Отечества встретились министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и военный комиссар Самарской области полковник Алексей Вдовин.

Как рассказал губернатору начальник ФГБУ «426 военный госпиталь» Минобороны России Михаил Игнатов, сейчас в военном госпитале в Самаре проходят лечение и реабилитацию военнослужащие не только из Самарской области, но различных регионов страны. Дмитрий Азаров пообщался с героями, узнал у них обстоятельства получения ранений, текущее состояние здоровья, как проходит лечение.

«Я из Ижевска. Ранение получил на северодонецком направлении. Был минометной обстрел. Попало чуть-чуть», - рассказал Губернатору один из бойцов. «Был там недалеко два дня назад. Общался с нашими защитниками Отечества. В ноябре с ними разговаривал, они спросили – приедешь к нам еще раз до Нового года? Конечно, не мог не приехать. Достойно там наши парни стоят. А вы - выздоравливайте. Уверен, врачи сделают все для этого необходимое», - сказал Дмитрий Азаров.

Один из раненных бойцов – родом из Ростовой области. «Часто в Ростове бываю – это по пути в Снежное, наш город – побратим. Слышали, что Самарская область помогает Снежному?» - спросил Глава региона. «Кончено, знаю», - ответил военнослужащий.

Заведующий отделением военного госпиталя Сергей Половинко рассказал губернатору, что ребята после необходимой реабилитации и восстановления, завершающий этап которого они проходят уже дома по месту жительства, снова рвутся на фронт защищать Родину. Дмитрий Азаров поручил министру здравоохранения Самарской области Армену Беняну совместно с Миноброны координировать работу с коллегами из регионов, куда отправляются бойцы из самарского госпиталя: «Надо передавать бойцов из рук в руки, чтобы там по месту жительства их понаблюдали, вся информация у врачей там была».

Глава региона спросил у раненых военнослужащих из числа офицеров, как в зоне СВО себя показывают мобилизованные бойцы. «Ребята приезжают в зону СВО подготовленные, дополнительные занятия с ними проводят. Ребята - молодцы, справляются со своей задачей. Главное, они приезжают с огромным желанием, все осознают и понимают», - сообщил один из военнослужащих.

Губернатор пожелал бойцам скорейшего выздоровления, чтобы те смогли встретиться с семьями уже на новогодних праздниках. В преддверии Нового года губернатор вручил военнослужащим подарки.

Глава региона высказал героям слова благодарности за проявленное мужество и защиту Родины: «Спасибо за то, что вы делаете для всех нас. На вас равняются тысячи парней и настоящих мужиков. Когда Родина позвала – вы встали на защиту всего, что нам дорого и свято».

Поддерживают раненых бойцов, которые находятся в самарском госпитале, и дети, которые отправляют военнослужащим открытки и письма с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Губернатор отдельно поздравил с наступающим Новым годом и поблагодарил за профессиональную работу врачей и всех специалистов военного госпиталя в Самаре, которые делают все необходимое, чтобы в кратчайшие сроки восстановить здоровье защитников Отечества.

Фото: пресс-служба правительства СО