Дмитрий Азаров и Сергей Строев обсудили развитие Шигонского района

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В пятницу, 3 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с главой Шигонского района Сергеем Строевым. Во время беседы обсуждались вопросы социально-экономического развития муниципального образования, а также реализации национальных проектов и государственных программ, пишет Сова.инфо.

Прежде чем перейти к обсуждению основных вопросов, Сергей Строев поблагодарил губернатора за возможность для жителей Шигонского района стать участниками международного антифашистского форума "Гитары в строю" (16+).



Накануне встречи в райцентре прошел масштабный концерт.

- Все жители горячо приветствовали выступавших иностранных артистов. Людям очень понравилось, все остались довольны выступлением гостей, которые явно показали свою солидарность с Россией, их отношение к нашей стране, - отметил руководитель муниципалитета.

В Шигонах выступали музыканты из Сербии, Черногории и Колумбии.

- Очень рад тому, что людям понравился концерт, - сказал в ответ Дмитрий Азаров.

В ходе встречи глава района доложил, что в этом году акцент будет сделан на развитии социальной сферы. В частности, планируется капитально отремонтировать офисы врачей общей практики в поселках Волжский Утес и Пионерский, а также начать работы в здании поликлиники райцентра в рамках национального проекта "Здравоохранение".

- Мы продолжим ремонт детского сада "Колокольчик" в Шигонах и в этом году планируем полностью завершить все работы. Это стало возможным благодаря нацпроекту "Образование". Помимо этого, мы оснастим современным оборудованием и мебелью три кабинета "Точка роста" в школах поселка Береговой и селах Байдеряково и Муранка, - проинформировал Сергей Строев.

Он добавил, что в поселке Пионерский в этом году появится универсальная спортивная площадка в рамках проекта "Спорт - норма жизни". Еще две будут сделаны в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий".



Глава муниципального образования добавил, что за предыдущие пять лет благодаря госпрограмме удалось реализовать порядка 30 проектов. Были построены спортивные и детские игровые площадки, обустроены общественные пространства - парки, прогулочные зоны.

- В рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2022-2023 годах было построено 5 жилых домов для работников АПК по договорам найма жилых помещений. В 2024 году планируется приобрести еще один жилой дом. Еще 10 семей работников АПК и социальной сферы улучшили условия проживания, получив социальные выплаты на строительство домов, - доложил Сергей Строев.

Глава региона отметил важность этой работы, которая позволяет закрепить специалистов на сельских территориях и привлекать молодые кадры в отрасль.



В рамках государственной программы "Формирование комфортной городской среды" в 2024 году в селе Шигоны планируется благоустроить 4 дворовые и 3 общественные территории. Муниципальные контракты уже заключены, работы начнутся в ближайшее время.

- Всего за годы действия программы нам удалось привести в порядок в общей сложности 25 дворовых территорий и 19 общественных пространств, - добавил глава района.

Существенным подспорьем является губернаторский проект "СОдействие", благодаря которому только в этом году поддержку получили 8 общественных инициатив по обустройству детских площадок, зон отдыха. Всего же за последние годы было реализовано 28 проектов.



Отдельно руководитель муниципалитета доложил губернатору о ходе работ по обустройству горы Светелка, откуда открывается неповторимый вид на Волгу. Напомним, работы стартовали в прошлом году по инициативе Дмитрия Азарова с учетом мнений и пожеланий жителей района. На площадке убрали вышки сотовой связи. Здесь восстановят смотровую башню и создадут уютное пространство для отдыха.

- Мы планируем завершить строительство смотровой башни уже в этом году до начала осени, - заверил Сергей Строев.

Дмитрий Азаров поручил внимательно следить за ходом работ:

- До следующего года нам точно тянуть нельзя, все работы необходимо выполнить в этом году.

Создание современного пространства для отдыха, в первую очередь для жителей Шигонского района и Самарской области, позволит привлечь в регион еще больше туристов, желающих познакомиться с волжскими просторами.



Глава Шигонского района поблагодарил губернатора за поддержку общественных инициатив и содействие в реализации масштабных проектов.



По итогам рабочей встречи Дмитрий Азаров отметил положительную динамику социально-экономического развития муниципального образования, а также вклад в достижение общих целей, которые определены Президентом страны Владимиром Путиным и жителями Самарской области.



Глава региона поручил Сергею Строеву не снижать темпов работ по всем направлениям, всегда быть на связи с жителями, чтобы планомерно отрабатывать поступающие вопросы. Также руководитель области пожелал успехов на предстоящих выборах главы района.

Фото: Андрей Савельев