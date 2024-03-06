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Дмитрий Азаров и Наталья Москвитина обсудили возможность реализации проекта «Здравствуй, мама» в Самарской области

6 марта 2024 20:13
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Дмитрий Азаров встретился с президентом Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» Натальей Москвитиной.

В среду, 6 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с президентом Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» Натальей Москвитиной. Она рассказала о проекте «Здравствуй, мама», который вошел в топ-10 инициатив форума «Сильные идеи нового времени» в прошлом году. Он призван организовать зоны заботы о беременных на базе традиционных женских консультаций с акцентом не только на профессиональную медицинскую, но и социальную, и информационную помощь.

Особую значимость этому проекту придает решение Президента России Владимира Путина о проведении Года семьи. А совсем недавно в своем Послании Федеральному Собранию Глава государства озвучил новые меры поддержки семей. Так, Владимир Путин принял решение о продлении программы материнского капитала до 2030 года. Кроме того, в 2 раза увеличен налоговый вычет при рождении второго ребенка, а также при появлении третьего и последующих детей. Выплата в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита при рождении третьего ребенка также продлена до 2030 года. Более того, ставка по семейной ипотеке останется на прежнем уровне для семьей с детьми до 6 лет.

Проект направлен на сокращение количества абортов. «Наш фонд сохранил от абортов более 4 тысяч младенцев. Каждый месяц – около 60, а в феврале сохранили сто жизней», – подчеркнула Наталья Москвитина. Она рассказала губернатору, что уже сегодня ее инициатива поддержана на федеральном уровне и вошла в состав национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». На сегодняшний день проект уже реализуется в 10 регионах страны.

В рамках проекта «Здравствуй, мама» каждой женщине, которая только узнала о беременности и пришла в консультацию, врачи вручают специальную папку, где собрана вся необходимая информация о течении беременности, дневник матери, памятка о мерах господдержки, детские пинетки. «Знаете, когда берешь их в руки, чувствуешь совершенно другие ощущения. Это якорный символ, благодаря которому легче принять решение о сохранении беременности», – рассказала Наталья Москвитина. Также были разработаны специальные речевые модули для медиков, которые позволяют повлиять на решение молодых мам.

«Мы опрашивали женщин, каким бы они хотели видеть кабинет врача. На основе их пожеланий разработали дизайн-проект. Он очень приятный, сделан так, чтобы женщина чувствовала себя в домашней атмосфере. Первый такой проект мы реализовали в Магадане и сейчас он постепенно масштабируется», – добавила президент Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь».

Есть результаты и в нашем регионе – готовится к открытию первая такая комната заботы о беременных. «Мы хотим этот кабинет открыть в ближайшее время. Приглашаем и вас посетить, оценить его возможности», – пригласила Наталья Москвитина. Дмитрий Азаров принял приглашение.

Руководитель Благотворительного фонда отметила, что была бы рада, чтобы и Самарская область активнее включилась в реализацию проекта «Здравствуй, мама», а также в работу по созданию комнат заботы о беременных в медицинских учреждениях региона.

Дмитрий Азаров, в свою очередь, рассказал о его инициативе «Подарок новорожденному», которая реализуется в регионе с 2018 года. Напомним, каждой маме первенца в Самарской области положен подарок, в котором есть все необходимое для малыша: средства гигиены, одежду, постельные принадлежности и фотоальбом. «Не слышал ни одного негативного отзыва при вручении такого подарка. Все, что там есть, все произведено в Самарской области, бизнес держит и марку, и качество», – сказал в ответ Дмитрий Азаров. Губернатор отметил, что проект «Здравствуй, мама» можно тоже дополнить подарком для будущей мамы от региона.

 

Фото:   Юлия Рубцова

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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