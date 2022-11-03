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Дмитрий Азаров и Дмитрий Чернышенко обсудили создание цифрового социального паспорта семьи военнослужащего

3 ноября 2022 09:48
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Дмитрий Азаров и Дмитрий Чернышенко обсудили создание цифрового социального паспорта семьи военнослужащего

Губернатор Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки в Москву провел встречу с заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко. Одной из главных тем стала поддержка участников специальной военной операции и их семей.

Вопрос оказания всесторонней помощи военнослужащим и членам их семей находится на постоянном контроле Главы Самарской области. Регион первым в стране приступил к созданию системы социальных паспортов каждой семьи защитников Отечества. Губернатором была поставлена задача всем главам муниципальных образований совместно с социальными службами по выявлению семей военнослужащих, их потребностей и оказанию адресной помощи по всем возникающим вопросам – от предоставления медицинской помощи, устройства детей в школу или детский сад до устранения коммунально-бытовых проблем. Еженедельно на оперативных совещаниях в Правительстве региона главы муниципалитетов докладывают о проведенной ими работе.

Для обеспечения еще более оперативного сбора информации о мерах поддержки для семей граждан, призванных на военную службу, и контроля их исполнения в Самарской области была разработана цифровая платформа социального паспорта семьи военнослужащего. Система позволит не только отслеживать уже получаемые семьями меры поддержки, но и оперативно реагировать на новые обращения. О разработке системы Дмитрий Азаров доложил заместителю Председателя Правительства РФ.

Сейчас система проходит тестирование и вскоре будет запущена в регионе. При этом цифровая платформа призвана дополнять, а не заменять живое общение с семьями военнослужащих. Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал важность прямого контакта, личного общения с семьями военнослужащих – для того, чтобы понимать потребности, узнавать обо всех возникающих проблемах членов семей защитников Отечества и оказывать своевременную всестороннюю помощь и поддержку.

«Поддержка наших воинов и всемерная помощь их семьям – одна из первоочередных задач региональной управленческой команды. Наш прямой долг – позаботиться о семьях, главы которых сейчас защищают Родину, оказать им всестороннюю поддержку в трудную минуту. Такая помощь и поддержка должна быть обеспечена системно. Для этого мы первыми в стране, еще до объявления частичной мобилизации, начали работу по созданию социальных паспортов семей защитников, сегодня эта работа охватывает все категории военнослужащих. Работаем с каждой семьей, выявляем потребности, проблемы, и помогаем в их решении. Это может быть вопрос оказания медицинской помощи, устройства в школу или детский сад, коммунальная проблема. Ответственные ведомства моментально подключаются и помогают. Сейчас создаем и цифровую платформу, с помощью которой этот процесс будет идти более оперативно и лучше контролироваться исполнение», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Также для оперативной отработки обращений, касающихся вопросов частичной мобилизации, на территории Самарской области была организована и продолжает работу «горячая линия» 122 (кнопка 1 «Частичная мобилизация»). За период с 24 сентября на нее поступило и было обработано более 23,5 тысяч звонков. Они касались, в том числе, представления льгот семьям военнослужащих, порядка переоформления ИП, кредитных каникул и порядка выплат алиментов после призыва на военную службу. По каждому вопросу были даны исчерпывающие консультации, а в случае необходимости обеспечено реагирование соответствующих органов власти для устранения проблемы.

«В Самарской области кол-центры горячей линии 122 работают без сбоев, субъект укладывается в нормативы по времени дозвона. Благодарю за четко выстроенную работу. Сейчас необходимо сосредоточиться на информировании и предоставлении мер поддержки мобилизованным гражданам и их семьям, выстроить качественную обратную связь с гражданами», - отметил Дмитрий Чернышенко.

Также в ходе встречи стороны обсудили реализацию национальных проектов в Самарской области и развитие туристической отрасли в регионе.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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