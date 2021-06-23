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Для жителей Большечерниговского района провели форсайт-сессию «Ресурсная среда для каждого»

23 июня 2021 18:51
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На встрече с жителями рассказали о возможностях и преимуществах получения услуг в электронном виде, как пользоваться региональным порталом Госуслуг.

22 июня в Большечерниговском районе представители регионального департамента информтехнологий и связи провели выездную форсайт-сессию в рамках деловой программы «Ресурсная среда для каждого».

На встрече с жителями была озвучена информация о возможностях и преимуществах получения услуг в электронном виде, как пользоваться региональным порталом Госуслуг. Мероприятие проходило в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика».

Жителей района (от старшеклассников до пенсионеров) также интересовали вопросы регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и ее использование в государственных информационных системах, в частности, ФНС, ПФР, ФСС.

Также была озвучена информация по наиболее востребованным государственным и муниципальным услугам, оказываемым в электронном виде, как для физических, так и для юридических лиц, в том числе о мерах социальной поддержки и услугах, направленных на противодействие COVID-19.

Еще одной важной темой встречи стала инфраструктура и межведомственное взаимодействие при предоставлении услуг в электронной форме. 

- Для жителей отделенных муниципальных районов этот вопрос особенно актуален. Им не нужно ездить в районный или областной центр для получения той или иной услуги, ее можно получить дома, достаточно зайти на региональный портал государственных услуг, - сообщил заместитель руководителя департамента – руководитель управления правового и кадрового обеспечения Павел Гокин.

Следующая встреча в рамках «Ресурсной среды для каждого» пройдет в Борском районе 29 июня.

 

Теги: Большечерниговский район форсайт-сессия

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