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Сезонные работы по благоустройству начались в Большечерниговском районе с благоустройства парка «Сибирь». Здесь идут работы второго этапа. Всего же в текущем году в Большечерниговском районе благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, будут обновлены три общественных пространства и две дворовые территории.

При принятии решений о благоустройстве учитывались мнения и пожелания жителей Большечерниговского района.

Второй этап благоустройства парка «Сибирь» подразумевает установку фонарей, выполнение озеленения, организацию летнего полива, обустройство пешеходных дорожек и парковки. Два последних вида работ на сегодняшний день выполнены. В прошлом году в парке была установлена сцена с навесом и лавочками, сделан тротуар с освещением.

В районном центре обустраивают и место отдыха «Южное» у реки Большая Глушица. Здесь сделают площадку с насыпным песком, оградят ее, установят грибки от солнца, скамейки, урны и кабинки для переодевания. На данном этапе выполнены работы по расчистке берега.

Еще одно общественное пространство, которое кардинально поменяет вид в этом году – это въезд в село Большая Черниговка. На улице Шоссейной будет разбита зеленая зона более 100 метров, в центре которой будет стоять световой фонтан. Украсят въезд в село и другие малые архитектурные формы: камыши (они тоже будут подсвечены вечером) и флагштоки. Обрамлением зеленой зоны станут ивы, а дополнительным украшением – цветочные клумбы.

Что касается дворовых территорий, то в 2021 году по адресу ул. Кутякова, 2 в районном центре сделают детскую площадку, заасфальтируют входы в подъезды домов, установят скамейки и урны. Дворовые проезды и входные дорожки уже сделаны. В поселке Глушицкий во дворе, объединяющем дома с 2 по 12 на ул. Зинченко, приведут в порядок входы в подъезды с установкой скамеек и урн. Работы начаты, идет демонтаж старого асфальтового покрытия.