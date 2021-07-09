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В Большечерниговском районе продолжается ремонт автодороги Большая Черниговка — Краснооктябрьский

9 июля 2021 17:23
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Срок завершения работ по контракту — 1 октября 2021 года. Но уже сейчас все основные работы завершены.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в муниципальных районах Самарской области развернулись масштабные дорожные работы. В Большечерниговском районе по дорожному нацпроекту продолжили ремонтировать автодорогу Большая Черниговка — Краснооктябрьский. В текущем году в нормативное состояние приводят в участок протяженностью пять километров.

Срок завершения работ по контракту — 1 октября 2021 года. Но уже сейчас все основные работы завершены.

«На первом этапе ремонта большой объем работ пришелся на вырубку кустарников, а уж остальное, как говорится, дело профессионалов. Как и положено, проводили фрезерование, подготовку основы для первого, так называемого выравнивающего асфальтобетонного покрытия полотна толщиной восемь сантиметров. С учетом верхнего слоя общая толщина асфальтобетонного покрытия составила тринадцать сантиметров. Кроме того, мы провели ремонт и частичную замену железобетонных изделий тринадцати водопроводных труб. Сейчас ведем укрепление обочин, восстанавливаем плодородный слой резерва, с последующим посевом специальной травы, имеющей мощную корневую систему», — рассказал начальник участка, подрядной организации Антон Шавачин.

 Проектом предусмотрен ремонт двух мостов в составе автомобильной дороги и обязательные по дорожному нацпроекту мероприятия, обеспечивающие создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры. Предстоит установить барьерное ограждение на опасных участках дорог, общей протяженностью 2,5 километра, 300 новых дорожных знаков, автопавильоны, обустроить тротуары. Работы ведутся с опережением графика, подрядная организация взяла обязательство сдать дорогу «под ключ» к 1 сентября этого года.

«Давно живу в поселке Глушицкий, езжу часто, как раз по той дороге, которая сейчас отремонтирована. Скажу так — раньше, до ремонта, это была «не дорога», а сейчас едешь — душа радуется, автомобиль «поет», ехать по такой дороге — одно удовольствие. Спасибо нашему Президенту за такой нужный национальный проект» — поделился Сергей Горбунов, житель поселка Глущицкий.

 

Теги: Большечерниговский район ремонт автодороги

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