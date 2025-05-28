Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре хотят создать сервис покупки билетов на речные маршруты
В Самаре хотят создать сервис покупки билетов на речные маршруты
Мэрия Самары отказалась от приватизации участка набережной
Мэрия Самары отказалась от приватизации участка набережной
местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
Местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
Смертельное ДТП в Тольятти: погиб водитель
Смертельное ДТП в Тольятти: погиб водитель
В Самаре могут узаконить нелегальные речные такси
В Самаре могут узаконить нелегальные речные такси
Сызранский геронтопсихиатрический центр получил новое оборудование
Сызранский геронтопсихиатрический центр получил новое оборудование
«Денис Мацуев представляет»: Самарская филармония станет площадкой для яркого «Диалога поколений» российской исполнительской школы!
«Денис Мацуев представляет»: Самарская филармония станет площадкой для яркого «Диалога поколений» российской исполнительской школы!
IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Самарской области: гала-концерт к 185-летию Чайковского
IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Самарской области: гала-концерт к 185-летию Чайковского
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.62
-0.04
EUR 90.9
0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Самарской области: гала-концерт к 185-летию Чайковского
Мероприятия Музея Рязанова пройдут ко Дню защиты детей
Самарский зоопарк приглашает гостей на мероприятии "Всемирный день попугаев"!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Для семей из Самарской области открылась регистрация на конкурс «Это у нас семейное»

28 мая 2025 12:44
112
Для семей из Самарской области открылась регистрация на конкурс «Это у нас семейное»

27 мая 2025 года на заседании Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» объявлено о старте второго сезона конкурса «Это у нас семейное» – самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Президент России Владимир Путин поддержал запуск и отметил успехи проекта. Второй сезон будет посвящен теме культурного кода России и позволит представителям разных поколений российских семей найти интересные совместные увлечения, возродить лучшие семейные традиции, исследовать историю своей семьи и стать ближе. В первом сезоне проекта приняли участие почти 600 тысяч россиян, из них – более 15 тысяч жителей Самарской области. Регистрация семейных команд на сайте этосемейное.рф продлится до 27 июля.

О запуске второго сезона конкурса «Это у нас семейное» стало известно во время заседания Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей», председателем которого является Президент России Владимир Путин.

В прошлом сезоне в конкурсе «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» приняли участие более 15 тыс. жителей Самарской области, то есть более 2,7 тысяч семей, из которых семь вышли в финал, а семья Бербасовых, Бочковых удостоилась звания победителей.

Регистрация семейных команд на участие в конкурсе «Это у нас семейное» открылась на сайте этосемейное.рф. Участвовать могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений (дети, родители или законные представители, бабушки-дедушки и другие родственники). В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

Конкурс состоит из следующих этапов: регистрация семейных команд, которая продлится до 27 июля, дистанционный этап, окружные полуфиналы и финал. За это время семьи пройдут захватывающие конкурсные состязания, выполнят совместные задания и поборются за главные призы проекта. В этом сезоне их будет вдвое больше – 60 сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Финалисты отправятся в семейные путешествия по России.

Конкурс «Это у нас семейное» – самый массовый проект президентской платформы «Россия  страна возможностей». В 2025 году стал частью национального проекта «Семья». В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. 32 команды стали победителями и получили сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, 300 семей-финалистов – получили возможность отправиться в семейные поездки по стране.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
28 мая 2025  13:27
Местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
48
IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Самарской области: гала-концерт к 185-летию Чайковского
28 мая 2025  13:06
IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Самарской области: гала-концерт к 185-летию Чайковского
113
В Самарском университете им. Королёва открылась Школа воздухоплавания
28 мая 2025  10:50
В Самарском университете им. Королёва открылась Школа воздухоплавания
192
СамараАвтоГаз прокомментировал обстрел автобуса с пассажирами
28 мая 2025  10:39
СамараАвтоГаз прокомментировал обстрел автобуса с пассажирами
155
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником пограничников Самарской области
28 мая 2025  09:45
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником пограничников Самарской области
162
Весь список