Для семей из Самарской области открылась регистрация на конкурс «Это у нас семейное»

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27 мая 2025 года на заседании Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» объявлено о старте второго сезона конкурса «Это у нас семейное» – самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Президент России Владимир Путин поддержал запуск и отметил успехи проекта. Второй сезон будет посвящен теме культурного кода России и позволит представителям разных поколений российских семей найти интересные совместные увлечения, возродить лучшие семейные традиции, исследовать историю своей семьи и стать ближе. В первом сезоне проекта приняли участие почти 600 тысяч россиян, из них – более 15 тысяч жителей Самарской области. Регистрация семейных команд на сайте этосемейное.рф продлится до 27 июля.

О запуске второго сезона конкурса «Это у нас семейное» стало известно во время заседания Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей», председателем которого является Президент России Владимир Путин.

В прошлом сезоне в конкурсе «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» приняли участие более 15 тыс. жителей Самарской области, то есть более 2,7 тысяч семей, из которых семь вышли в финал, а семья Бербасовых, Бочковых удостоилась звания победителей.

Регистрация семейных команд на участие в конкурсе «Это у нас семейное» открылась на сайте этосемейное.рф. Участвовать могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений (дети, родители или законные представители, бабушки-дедушки и другие родственники). В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

Конкурс состоит из следующих этапов: регистрация семейных команд, которая продлится до 27 июля, дистанционный этап, окружные полуфиналы и финал. За это время семьи пройдут захватывающие конкурсные состязания, выполнят совместные задания и поборются за главные призы проекта. В этом сезоне их будет вдвое больше – 60 сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Финалисты отправятся в семейные путешествия по России.

Конкурс «Это у нас семейное» – самый массовый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В 2025 году стал частью национального проекта «Семья». В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. 32 команды стали победителями и получили сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, 300 семей-финалистов – получили возможность отправиться в семейные поездки по стране.