Для российских водителей начал действовать новый штраф

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В России начал действовать федеральный закон, который вводит новые штрафы для водителей. С 10 января за проезд «зайцем» по платным трассам придется отдать от 1,5 до 5 тысяч рублей, передает autonews.ru.



Статья «Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог» пополнила КоАП в середине декабря. Тогда ее одобрил Совет Федерации, который ввел штраф в 1,5 тысячи рублей для водителей легковых автомобилей и в 5 тысяч рублей для тех, кто водит грузовик или автобус. При этом если попасться камерам несколько раз за сутки, постановление придет только один раз.



Штраф нужно оплатить в течение 20 дней, чтобы дело об административном правонарушении прекратилось.



Как писал autonews.ru, штраф начнет действовать вместе с созданием первой в России системы взимания платы за проезд по платным трассам «свободный поток». В первую очередь она должна появиться в Московской области на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД).



Минюст в 2021 году должен доработать проект нового КоАП с учетом всех автомобильных предложений. Сейчас в ведомстве продолжают изучать поступившие идеи относительно новых норм, штрафов и изменений, и по каждой должны дать свою оценку. В числе предложений - штрафы за превышение средней скорости на конкретном участке дороги и наказание за парковку и передвижение по детским и спортивным площадкам.



