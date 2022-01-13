Для 45% жителей Самарской области 2021 год был хуже 2020-го

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Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей Самарской области и выяснила, каковы их ожидания от 2022 года.

25% респондентов Самарской области сообщили, что для них 2021 год прошел лучше, чем предыдущий, столько же не видят принципиальных отличий, а для 45% 2021 год был хуже 2020-го. Еще 5% затруднились ответить. Позитивную оценку чаще давали респонденты 18-24 лет (36% из них ответили, что год был лучше), негативную – люди в возрасте 45-54 года (48%) и старше 55 лет (46%).

В профессиональном разрезе год оказался более благоприятным для юристов (41%), банковских служащих (35%) и представителей сферы искусства и медиа (31%). А вот работники транспортной сферы чаще других отмечали, что для них 2021 год был хуже, чем 2020-й.

В целом 35% жителей Самарской области прогнозируют свое положение на рынке труда в наступающем году как позитивное, 25% - как стабильное, 31% дают негативную оценку. Наиболее оптимистично смотрят на развитие своей карьеры в 2022 году ИТ-специалисты (47%), специалисты по управлению персоналом (42%) и маркетологи (41%). Негативных взглядов чаще придерживаются рабочий персонал, административный персонал и специалисты по продажам (по 41%).