Директор МакSим сообщила об улучшении состояния певицы

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Состояние здоровья певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, немного улучшилось, однако значительного прогресса пока не наблюдается. Об этом сообщила генеральный директор артистки Маргарита Соколова, передает РИА Новости.

«У Марины стабильное состояние с небольшими улучшениями. Ожидать какого-то резкого улучшения мы не можем, так как процесс восстановления очень небыстрый, требует много времени. Восстановление и регенерация тканей — это всё займет время. Надо набраться терпения», — рассказала она в беседе с телеканалом «Звезда».

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова