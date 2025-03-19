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Диетолог рассказал о пользе яиц

19 марта 2025 23:00
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Холин в яйцах улучшает работу мозговых клеток.

Диетолог, к. м. н. Андрей Бобровский рассказал, что яйца полезны для работы мозга и нервной системы благодаря содержащимся в них веществам, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» во вторник, 18 марта, специалист отметил, что яйца содержат незаменимые аминокислоты, а также целый набор витаминов А, В, Е. Кроме того, в яйцах содержится холин, улучшающий работу мозговых клеток, нейронов, он благотворно влияет на здоровье печени и на нервы.

Помимо этого, антиоксиданты в яйцах благотворно влияют на зрение. Диетолог отметил, что после употребления яиц долго держится чувство насыщения. Они хороши в профилактике ожирения.

14 марта гастроэнтеролог, к. м. н. Екатерина Кашух рассказала Life.ru, что яйца, в частности, являются природным источником мелатонина, способствующего здоровому сну. 

 

Фото: freepik.com

Теги: Медицина

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