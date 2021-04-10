Диетолог рассказал, как правильно готовить яйца

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Яйца нельзя долго варить или жарить, потому что в этом случае белок из них будет усваиваться значительно хуже. Об этом рассказала нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов на своей странице в Instagram.

По словам специалиста, лучше всего варить яйца всмятку или жарить яичницу-глазунью.

Деккер добавила, что в целом яйца являются очень полезным продуктом, потому что содержат много белка и лецитин. Диетолог рекомендовала употреблять разные виды яиц, в том числе утиные, перепелиные и гусиные.

Также нутрициолог развеяла миф о том, что этот продукт повышает плохой холестерин. Она напомнила, что 80% этого органического соединения вырабатывается в печени, а только 20% попадает в организм с пищей, пишут "Известия".

Фото: pixabay.com